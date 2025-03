Ruzie op werkvloer bij Booking.com: groot protest tegen verhuur op Westoever

Honderden medewerkers van Booking.com trekken al jaren intern aan de bel over het verhuurbeleid op de Westelijke Jordaanoever. Binnen het bedrijf groeit de onrust over de verhuur van accommodaties in illegale nederzettingen. Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Argos, dat zondagavond wordt uitgezonden.

Het Nederlandse Booking.com biedt tientallen hotels en appartementen aan in deze nederzettingen, die volgens het internationaal recht illegaal zijn. Recent nam de Tweede Kamer nog een motie aan om sancties tegen kolonisten die bouwen op de Westoever van de grond te krijgen.

Medewerkers wijzen erop dat de verhuur niet alleen in strijd is met het internationaal recht, maar ook met Bookings eigen Human Rights Statement.

Bron: NPO Radio 1