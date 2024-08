Baanrenners Van Schip en Havik gediskwalificeerd na 'kopstoot'

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Baanrenners Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik zijn op de Olympische Spelen geschrapt uit de uitslag van de koppelkoers. De jury bepaalde later op de avond na de race waarin het Nederlandse koppel als zevende was geëindigd, dat Van Schip zich had bezondigd aan strafbaar gedrag.

Van Schip, die na afloop niet in de mixed zone verscheen, raakte de Britse renner Oliver Wood met zijn helm. Het leek op een kopstoot. Volgens Havik was het waarschijnlijk het gevolg van vermoeidheid dat zijn partner de vreemde beweging maakte. "Jan-Willem was kapot", aldus Havik, die met Van Schip vorig jaar wereldkampioen werd.

De jury oordeelde dat er sprake was geweest van "onbehoorlijk gedrag dat een andere rijder in gevaar heeft gebracht". De ploeg werd gediskwalificeerd en beboet met 1000 Zwitserse francs, ruim 1000 euro. De winst was voor de Portugezen.