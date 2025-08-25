Bol voert ploeg aan van minstens vijftig atleten voor WK Tokio

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse atletiekploeg die volgende maand op de wereldkampioenschappen in Tokio in actie komt, telt minstens vijftig atleten. 37 van hen komen individueel uit op een onderdeel: achttien vrouwen en negentien mannen. De rest maakt deel uit van de vijf estafetteploegen die zijn gekwalificeerd.

Hoofdcoach Laurent Meuwly van de Atletiekunie ziet elf kansen om een medaille te winnen. "Maar ze zeggen dat één op de drie kansen wordt gerealiseerd, dus denk ik dat het realistisch is dat we minimaal vier medailles winnen en in de top acht van de medaillespiegel eindigen", zei de Zwitser bij de presentatie van de atletiekploeg op sportcentrum Papendal.

Femke Bol verdedigt in Tokio haar titel op de 400 meter horden. Haar kans op prolongatie is groot, omdat haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone heeft gekozen voor een ander onderdeel. Grote afwezigen in de ploeg zijn Sifan Hassan, Abdi Nageeye en Anouk Vetter.