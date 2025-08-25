ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bol voert ploeg aan van minstens vijftig atleten voor WK Tokio

Sport
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 16:30
anp250825140 1
ARNHEM (ANP) - De Nederlandse atletiekploeg die volgende maand op de wereldkampioenschappen in Tokio in actie komt, telt minstens vijftig atleten. 37 van hen komen individueel uit op een onderdeel: achttien vrouwen en negentien mannen. De rest maakt deel uit van de vijf estafetteploegen die zijn gekwalificeerd.
Hoofdcoach Laurent Meuwly van de Atletiekunie ziet elf kansen om een medaille te winnen. "Maar ze zeggen dat één op de drie kansen wordt gerealiseerd, dus denk ik dat het realistisch is dat we minimaal vier medailles winnen en in de top acht van de medaillespiegel eindigen", zei de Zwitser bij de presentatie van de atletiekploeg op sportcentrum Papendal.
Femke Bol verdedigt in Tokio haar titel op de 400 meter horden. Haar kans op prolongatie is groot, omdat haar grote concurrente Sydney McLaughlin-Levrone heeft gekozen voor een ander onderdeel. Grote afwezigen in de ploeg zijn Sifan Hassan, Abdi Nageeye en Anouk Vetter.
Vorig artikel

Trump bemoeit zich met politiek Zuid-Korea voor top met president

Volgend artikel

Veto Poolse president bedreigt bekostiging Starlink voor Oekraïne

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

ANP-528965108 (1)

Dit dieet verlaagt de kans op dementie enorm, zelfs als je een verhoogd risico loopt

47cb8aac

De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers