Venezuela sluit ambassades in Noorwegen en Australië

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 20:02
anp131025199 1
CARACAS (ANP/RTR) - Venezuela heeft zijn ambassades in Noorwegen en Australië gesloten. Tegelijkertijd opent het land ambassades in Burkina Faso en Zimbabwe. Dat meldt de Venezolaanse overheid, die eraan toevoegt dat het gaat om een "strategische herindeling van middelen". Volgens persbureau Reuters zou het gaan om een poging de banden met Burkina Faso en Zimbabwe aan te halen.
De Noorse tabloid VG meldde eerder op de dag al geen contact te kunnen krijgen met de ambassade in Oslo. Enkele uren later, zo schrijft VG, was de gehele telefoonlijn van de locatie in Oslo afgesloten. Volgens een woordvoerder die de tabloid sprak, zou er geen verdere uitleg zijn gegeven over de sluiting.
