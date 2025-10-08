ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Goud breekt door 4000 dollar-barrière, ook andere metalen (en crypto) exploderen

Economie
door Redactie
woensdag, 08 oktober 2025 om 10:15
ANP-488103260
Goud heeft woensdag voor het eerst een recordprijs van 4000 dollar per troy ounce (31,1 gram) aangetikt. De goudprijs stijgt al langer, mede door de shutdown van de Amerikaanse overheid die voortduurt. Het edelmetaal wordt in onzekere tijden op de financiële markten als een veilige belegging gezien.
Dit jaar is de goudprijs al met zo'n 50 procent gestegen, mede door onzekerheid over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De onzekerheid is groter geworden nu de publicatie van de werkgelegenheidscijfers is vertraagd. Die cijfers hadden vrijdag moeten komen, maar de publicatie is door de overheidssluiting uitgesteld. Ook de politieke onrust in Frankrijk zou handelaren richting goud drijven.
Zwakke dollar
Verder wordt de goudprijs gestuwd door de verwachting van meer renteverlagingen door de Amerikaanse centrale bank. Bij een lagere rente wordt goud een aantrekkelijkere belegging. Door de zwakke dollar wordt goud goedkoper voor investeerders met andere valuta's, wat de vraag stimuleert. Daarnaast kopen ook centrale banken, vooral in China en India, meer goud op door de economische onzekerheid.
Kenners verwachten dat de goudprijs nog verder zal stijgen. Zo zei de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs deze week dat de prijs tegen het einde van volgend jaar kan stijgen tot 4900 dollar. Eerder werd hier op 4300 dollar gerekend.
Andere edelmetalen gingen eveneens omhoog. De zilverprijs steeg tot ruim 48 dollar per troy ounce. Begin vorige maand ging de zilverprijs al voor het eerst sinds 2011 door de 40 dollar. Platina en palladium werden eveneens duurder. Ondertussen print de Bitcoin ook nieuwe all-time-highs door deze week boven de 125.000 dollar per stuk uit te komen.

Lees ook

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaarDit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar
Nieuwe klap voor Zwitserland: Trump stelt importheffing in op goudstaven en ontwricht wereldwijde goudmarktNieuwe klap voor Zwitserland: Trump stelt importheffing in op goudstaven en ontwricht wereldwijde goudmarkt
Goud weet wat er komen gaat: voor het eerst boven 3000 dollarGoud weet wat er komen gaat: voor het eerst boven 3000 dollar
Kijk uit met goudinkopers, vooral deze keten bedondert je waar je bijstaatKijk uit met goudinkopers, vooral deze keten bedondert je waar je bijstaat
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

119079018_m

Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

ANP-538391007

Prachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloei

shutterstock_2491039079

Alles wat je denkt te weten over buikspieren is onjuist

Loading