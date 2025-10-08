Goud breekt door 4000 dollar-barrière, ook andere metalen (en crypto) exploderen

Goud heeft woensdag voor het eerst een recordprijs van 4000 dollar per troy ounce (31,1 gram) aangetikt. De goudprijs stijgt al langer, mede door de shutdown van de Amerikaanse overheid die voortduurt. Het edelmetaal wordt in onzekere tijden op de financiële markten als een veilige belegging gezien.

Dit jaar is de goudprijs al met zo'n 50 procent gestegen, mede door onzekerheid over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De onzekerheid is groter geworden nu de publicatie van de werkgelegenheidscijfers is vertraagd. Die cijfers hadden vrijdag moeten komen, maar de publicatie is door de overheidssluiting uitgesteld. Ook de politieke onrust in Frankrijk zou handelaren richting goud drijven.

Zwakke dollar

Verder wordt de goudprijs gestuwd door de verwachting van meer renteverlagingen door de Amerikaanse centrale bank. Bij een lagere rente wordt goud een aantrekkelijkere belegging. Door de zwakke dollar wordt goud goedkoper voor investeerders met andere valuta's, wat de vraag stimuleert. Daarnaast kopen ook centrale banken, vooral in China en India, meer goud op door de economische onzekerheid.

Kenners verwachten dat de goudprijs nog verder zal stijgen. Zo zei de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs deze week dat de prijs tegen het einde van volgend jaar kan stijgen tot 4900 dollar. Eerder werd hier op 4300 dollar gerekend.

Andere edelmetalen gingen eveneens omhoog. De zilverprijs steeg tot ruim 48 dollar per troy ounce. Begin vorige maand ging de zilverprijs al voor het eerst sinds 2011 door de 40 dollar. Platina en palladium werden eveneens duurder. Ondertussen print de Bitcoin ook nieuwe all-time-highs door deze week boven de 125.000 dollar per stuk uit te komen.