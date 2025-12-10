ECONOMIE
Twee woontorens ingestort in Marokkaanse stad Fez, vele doden en gewonden

Samenleving
door Redactie
woensdag, 10 december 2025 om 10:32
In het Marokkaanse Fez zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ten minste negentien mensen omgekomen bij de instorting van twee gebouwen, meldt het Marokkaanse staatspersbureau. Ook vielen er minstens zestien gewonden. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn.
Het zou gaan om twee woontorens in de wijk el-Mustaqbal met vier verdiepingen. De wijk ligt niet in het historische centrum, maar in een nieuwer deel van de stad. Het is niet duidelijk waardoor de gebouwen zijn ingestort. De hulpdiensten zoeken nog naar meer eventuele slachtoffers.

