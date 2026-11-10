Staat de kamer van je zoon of dochter al maanden leeg, op een strijkplank en een hometrainer na? Als je het niet erg vindt om iemand anders onder je dak te hebben, kan dat flink wat geld opleveren zonder dat de Belastingdienst zijn klauwen erin zet. Wie een kamer in het eigen koophuis verhuurt, mag in 2026 namelijk tot €6.633 aan huur ontvangen zonder er belasting over te betalen.

Dat staat in de kamerverhuurvrijstelling van de Belastingdienst . Het bedrag gaat elk jaar omhoog: in 2025 was het €6.324, in 2024 €5.998.

Vier voorwaarden voor belastingvrije huur

De vrijstelling geldt alleen als je aan alle vier de regels voldoet:

De huur blijft onder €6.633 per jaar. Vergoedingen voor energie, internet of het gebruik van je wasmachine en droger tellen mee. De kamer is geen zelfstandige woning. Je huurder heeft geen eigen voordeur, keuken of toilet. Jij en je huurder staan op hetzelfde adres ingeschreven, de hele verhuurperiode lang. De verhuur is voor langere tijd. Een kamer die je via Airbnb per nacht verhuurt, valt er niet onder; de Hoge Raad oordeelde in 2020 dat zulke inkomsten belast zijn.

Je houdt bovendien je hypotheekrenteaftrek over het hele huis. Wel geef je het volledige eigenwoningforfait op, schrijft SRA, de vereniging van accountantskantoren.

In cijfers

€6.633: de grens in 2026, per jaar, inclusief alle vergoedingen

€552: wat dat per maand betekent

€309: zoveel steeg de grens ten opzichte van 2025

Wat gebeurt er als je een euro te veel vraagt?

Dan vervalt de vrijstelling over het hele bedrag, niet alleen over het deel erboven. Het verhuurde deel van je huis verhuist dan naar box 3 en een even groot deel van je hypotheek gaat mee. De rente over dat deel van de lening mag je niet meer aftrekken.

De Belastingdienst rekent het voor: bij een WOZ-waarde van €450.000, een hypotheek van €300.000 en verhuur van een derde van het huis geef je €150.000 aan bezit en €100.000 aan schuld op in box 3.

Een stel in Utrecht houdt €5.700 per jaar over

Neem een echtpaar van 58 dat de oude kinderkamer verhuurt aan een student. De huur is €400 per maand, met €75 voor energie en internet erbij. Dat is €475 per maand, of €5.700 per jaar. Het blijft onder de grens, dus het stel houdt het hele bedrag over, zonder belasting.

Vraagt het stel €575 per maand, dan komt de huur op €6.900 per jaar. Dat is €267 te veel en dan geldt de box 3-regeling over de hele verhuur.

Wat zegt het huurrecht?

Verhuur je een kamer in het huis waar je zelf woont, dan heet dat hospitaverhuur. Volgens de Rijksoverheid heeft je huurder de eerste negen maanden geen huurbescherming. Daarna wel en dan kom je niet zomaar meer van een huurder af.

Loop dit na voor je een huurder zoekt

Vraag je hypotheekverstrekker of verhuur is toegestaan; veel hypotheekvoorwaarden eisen toestemming.

Check bij je gemeente of je voor kamerverhuur een vergunning nodig hebt.

Reken de huur inclusief alle vergoedingen uit en blijf onder €552 per maand.

Laat je huurder zich inschrijven op jouw adres.

Leg de afspraken vast in een schriftelijk huurcontract, met de datum waarop de verhuur begon.

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