ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veiling van Buchenwald-Davidsster en nazi-propaganda leidt tot storm: Auschwitz Comité wil veiling per direct afblazen

Samenleving
door Ans Vink
zondag, 16 november 2025 om 7:12
die-holocaust-ueberlebende
Het Internationaal Auschwitz Comité heeft een veilinghuis in Neuss opgeroepen de veiling van Holocaust-artefacten, die voor maandag gepland stond, te annuleren. Holocaustoverlevenden en hun families beschouwen de geplande veiling van persoonlijke documenten van slachtoffers van het naziregime als een "cynische en schaamteloze onderneming", aldus Christoph Heubner, uitvoerend vicevoorzitter van het IAC, in Berlijn.
Het lijden van al degenen die door de nazi's zijn vervolgd en vermoord, wordt uitgebuit voor commercieel gewin. Documenten met betrekking tot de vervolging en de Holocaust behoren toe aan de families van de slachtoffers. Ze zouden tentoongesteld moeten worden in musea of ​​herdenkingstentoonstellingen, en niet gereduceerd moeten worden tot louter handelswaar. "We dringen er bij de verantwoordelijken bij het veilinghuis op aan om een ​​beetje fatsoen te tonen en de veiling te annuleren", aldus Heubner.
eines-der-lose-der-auktion
Veiling “Het Systeem van Terreur”
Veilinghuis Felzmann in Neuss opent maandag de veiling "Het systeem van terreur, deel II 1933-1945". Volgens het Internationaal Auschwitz Comité (IAC) omvatten de aangeboden items brieven uit concentratiekampen, Gestapo-indexkaarten en andere daderdocumenten. Veel items bevatten persoonlijke informatie en de namen van slachtoffers.
Volgens de online catalogus worden ook een anti-Joodse propagandaposter en een Davidsster uit het concentratiekamp Buchenwald met "gebruikssporen" geveild.

Lees ook

Mengele, Eichmann: Argentinie gaat banden met Nazi's onthullenMengele, Eichmann: Argentinie gaat banden met Nazi's onthullen
SS'er Rauter zag zichzelf als een trouw soldaat, een ridderSS'er Rauter zag zichzelf als een trouw soldaat, een ridder
Geheime kamer met nazi-spullen gevonden in ArgentiniëGeheime kamer met nazi-spullen gevonden in Argentinië
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5602676

Weg met muffe winterlucht: 5 verrassend simpele trucs (van azijn tot wodka) voor frisse kleding

38506431_m

Dit is waarom sommige mensen nooit seks hebben

ANP-529474028 (4)

Deze Europese taal dreigt uit te sterven door AI

3fdf1e5_ftp-import-images-1-9hoyatctooux-5423582-01-06

De beste kaas ter wereld is niet Nederlands of Frans, maar Zwitsers

c9928e0b-4ed5-4131-94ee-60566ad7ad56

De eenvoudige overtuiging die je IQ verhoogt

ANP-532161406

Sommige mensen vergeten nooit een gezicht: zo doen ze dat

Loading