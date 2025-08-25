ECONOMIE
Veto Poolse president bedreigt bekostiging Starlink voor Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 16:40
WARSCHAU (ANP/RTR/DPA) - De conservatief-nationalistische president Karol Nawrocki van Polen heeft met een veto een wetsvoorstel tegengehouden voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen. Het torpederen van het voorstel heeft mogelijk ook gevolgen voor de toegang tot Starlink in Oekraïne.
Het wetsvoorstel gaat over onder meer het verlengen van de kinderbijslag voor Oekraïense vluchtelingen. De sinds deze maand aangetreden Nawrocki wil dat alleen werkende Oekraïners de uitkeringen blijven ontvangen.
Maar volgens de linkse vicepremier en minister voor Digitalisering, Krzysztof Gawkowski, vormt het wetsontwerp ook de wettelijke basis voor de financiering van Starlink voor Oekraïne. "Dit betekent het einde van Starlink-internet, dat Polen levert aan Oekraïne terwijl het oorlog voert", schreef Gawkowski op X.
Een woordvoerder van de president laat weten dat het parlement de mogelijkheid heeft om met een nieuw wetsvoorstel de wettelijke basis tijdig te herstellen.
