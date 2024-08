Vrouw is zat van continu gestolen pakketjes, slaat criminelen met slimme truc in de boeien

In Californië heeft een vrouw, die het zat was dat haar post telkens gestolen werd, op ingenieuze wijze geholpen om twee dieven in de kraag te vatten. Hoe? Door zichzelf een pakketje te sturen met een verborgen Apple AirTag erin, schrijft de New York Post

Slimme zet

De vrouw, die graag anoniem wil blijven, heeft een postbus bij het Los Alamos Post Office in de Santa Maria Valley en was al meerdere keren slachtoffer geworden van diefstal , meldt de Santa Barbara County Sheriff’s Office. Maar deze keer besloot ze het anders aan te pakken.

Val klapt dicht

Toen ze opnieuw merkte dat haar post verdwenen was, belde ze meteen de politie. Het bijzondere? Ze had zichzelf een pakketje gestuurd waarin ze stiekem een kleine Apple AirTag had verstopt, waardoor ze het pakketje kon volgen.

Tientallen slachtoffers

De politie reageerde snel en spoorde de twee verdachten op in Santa Maria. Bij hen vonden ze niet alleen de gestolen post van de vrouw, inclusief het pakketje met de AirTag, maar ook spullen die waarschijnlijk van tientallen andere slachtoffers afkomstig zijn.