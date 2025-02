Zeshonderd zzp'ers die toeslagenaffaire afhandelen riskeren boete

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer zeshonderd zzp'ers die bezig zijn met de afhandeling van de toeslagenaffaire riskeren boetes of naheffingen omdat ze geen echte zelfstandigen zijn, bevestigt een woordvoerder van staatssecretaris Sandra Palmen (Toeslagen) na berichtgeving van RTL Nieuws. De Dienst Toeslagen had de bedrijven die bemiddelen met de zzp'ers toegezegd garant te staan voor eventuele boetes of naheffingen, maar ziet daarvan toch af, omdat het wettelijk niet mag.

Het ministerie vindt het nog te vroeg om te concluderen dat de zzp'ers moeten stoppen met hun werk en of er meer problemen ontstaan bij de afhandeling van de toeslagenaffaire, die al veel vertraging heeft opgelopen. De Dienst Toeslagen is volgens de woordvoerder al druk bezig om het aantal zzp'ers af te bouwen, bijvoorbeeld door ze een vaste baan aan te bieden.

De bedrijven die bemiddelen met zzp'ers hebben een brief ontvangen waarin de Dienst Toeslagen ze op de hoogte stelt. "Op dit moment kunnen wij nog niet inschatten wat die partijen gaan doen", aldus de woordvoerder. Dat wordt binnen enkele weken duidelijk, verwacht hij.

De Belastingdienst handhaaft sinds begin dit jaar de wet tegen schijnzelfstandigheid. Dat leidt in veel sectoren tot problemen.