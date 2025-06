Van naroepen tot aanranding: driekwart jonge vrouwen werden afgelopen jaar geïntimideerd

Van naroepen tot aanranding: 75 procent van de jonge vrouwen werd het afgelopen jaar geïntimideerd in het openbaar. Sinds een jaar is dat strafbaar, maar slechts 4 procent van de slachtoffers akte aangifte.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 2000 vrouwen onder de 35 jaar. Vorig jaar trad een wet in werking op die straatintimidatie strafbaar maakt. Daders kunnen maximaal drie maanden de cel in gaan, of een boete krijgen tot 10.000 euro. Tot nu toe werden twintig mensen veroordeeld, blijken uit cijfers die EenVandaag vroeg bij de Raad voor de Rechtspraak.

Een schril contrast met de schaal waarop jonge vrouwen seksuele intimidatie meemaken. Zo werden ze op de tien van hen afgelopen jaar nagefloten en kregen bijna de helft (46 procent) iets vervelends naar zich toe beroepen. Nog eens 45 procent werd op een seksuele manier aangeleerd.