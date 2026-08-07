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Dit kost een seizoenkaart bij de Eredivisie-clubs: bijna overal prijsstijgingen, Telstar en Feyenoord uitschieters

Sport
door Peter Janssen
vrijdag, 07 augustus 2026 om 13:56
ANP-564984340
Het nieuwe Eredivisie-seizoen trapt vrijdag af en dat betekent dat supporters door heel het land weer diep in de buidel moeten tasten. Uit een rondvraag van het ANP langs alle clubs blijkt dat de goedkoopste seizoenkaart dit jaar gemiddeld 266 euro kost en dat is bijna overal meer dan vorig seizoen.

De uitschieters: PSV duurst, ADO goedkoopst

Wil je alle zeventien thuiswedstrijden van de regerend landskampioen bijwonen? Dan ben je bij PSV minimaal 347,50 euro kwijt voor de goedkoopste plek daarmee is de club uit Eindhoven dit seizoen de duurste van de competitie. PSV zegt de prijs jaarlijks vast te stellen in overleg met een klankbordgroep van supporters, en wijst erop dat fans "waar voor hun geld" krijgen dankzij recente investeringen in het stadion.
Ajax volgt op gepaste afstand als op één na duurste club: in de Johan Cruijff ArenA betaal je minimaal 312 euro.
Aan de andere kant van de ranglijst staat promovendus ADO Den Haag, dat na vijf jaar afwezigheid terugkeert op het hoogste niveau. Met 185 euro is de Haagse club dit seizoen veruit de goedkoopste optie van de Eredivisie. "Door de drempel laag te houden en supporters te belonen voor hun loyaliteit, hebben we de loyale support stap voor stap kunnen laten groeien," verklaart de club die keuze.

Feyenoord

Terwijl bijna alle clubs de prijzen verhoogden, gooide Feyenoord het roer juist om. Vorig seizoen betaalde je in De Kuip nog 340 euro voor de goedkoopste seizoenkaart, dit jaar is dat 295 euro. De prijsdaling komt door de komst van een speciaal jongerenvak voor supporters tot en met 21 jaar.

Telstar

Voor de fans uit Velsen-Zuid is het minder feestelijk. Bij Telstar, dat vorig seizoen na bijna vijftig jaar terugkeerde in de Eredivisie, stijgt de prijs van 165 naar 245 euro; een harde dobber voor de Witte Leeuwen en Leeuwinnen. De club legt uit dat de tarieven al vastlagen vóór de promotie werd binnengehaald: "Eigenlijk waren de seizoenkaarten vorig seizoen te goedkoop voor de Eredivisie."

Stilstand is vooruitgang

Niet elke club draait aan de prijsknop. Bij Excelsior en het gepromoveerde SC Cambuur blijft de goedkoopste seizoenkaart precies even duur als vorig jaar. Vooral voor Cambuur-fans is dat prettig, omdat komend seizoen eindelijk de topploegen weer langskomen in Leeuwarden.

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