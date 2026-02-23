Mexico balanceert na de dood van kartelbaas El Mencho op een dun koord tussen feest en noodtoestand. Hoe moet dat met het WK?

Brandende bussen, afgesloten snelwegen, paniek op de luchthaven van Guadalajara: het zijn beelden die je eerder associeert met een burgeroorlog dan met een gastland van het WK. In de staat Jalisco, waar het Jalisco New Generation Cartel (CJNG) de lakens uitdeelt, werd na de dood van leider El Mencho een “rode alertfase” afgekondigd, met stilgelegd openbaar vervoer en massale annuleringen van vluchten. Tegelijkertijd tikt de klok onverbiddelijk door: over iets meer dan drie maanden moet Guadalajara vier WK-duels hosten, waaronder wedstrijden van Mexico, Spanje en Uruguay.

WK in drugskartel gebied Mexico organiseert 13 van de in totaal 104 WK-wedstrijden, verdeeld over Mexico-Stad, Monterrey en Guadalajara. Juist die laatste stad ligt in het hart van het CJNG-gebied, een kartel dat naar schatting zo’n 19.000 leden heeft en actief is in 21 van de 32 Mexicaanse staten. In Jalisco worden regelmatig massagraven gevonden en geldt Mexico internationaal als een van de gevaarlijkste landen voor journalisten.

Veiligheid als echte testcase

Formeel gaat de voorbereiding voor het toernooi gewoon door: stadions zijn lang klaar, en er zijn duizenden camera’s, extra politie-eenheden en zelfs antidroon-systemen ingepland rond de speellocaties. Onafhankelijke veiligheidsexperts wijzen er al langer op dat de grootste dreiging in Mexico niet terrorisme is, maar alledaags, gewelddadig criminaliteitsrisico: overvallen, ontvoeringen en afpersing, vooral na donker. Het recente geweld legt vooral bloot hoe kwetsbaar een megatoernooi is in een land waar een kartel met tienduizenden leden in feite een parallelle machtsstructuur vormt.

Wat betekent dit voor fans en FIFA?