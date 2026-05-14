ICE is waarschijnlijk ook van de partij bij WK-wedstrijden in de VS. + tips voor iwe toch gaat

Bij het WK van 2026 in de VS moeten voetbalfans niet alleen rekening houden met lange rijen en hoge prijzen, maar mogelijk ook met de aanwezigheid van ICE, de omstreden immigratiedienst van de Amerikaanse overheid. Volgens bronnen binnen Homeland Security stelt ICE zijn agenten beschikbaar om extra beveiliging te leveren rond stadions, vergelijkbaar met hun rol bij andere grote sportevenementen als de Super Bowl. Dat roept meteen de vraag op: gaat het om veiligheid of om een signaal richting migranten?
Wat ICE precies gaat doen
Volgens twee functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) kunnen federale agenten die normaal gesproken immigranten arresteren, aanwezig zijn bij wedstrijden wanneer het toernooi volgende maand in de VS begint. ICE biedt zijn personeel aan lokale politiekorpsen en andere federale diensten om de buitenringen rond stadions te beveiligen.
Belangrijk detail: de betrokken functionarissen benadrukken dat ICE-agenten geen supporters of stadionmedewerkers zullen controleren op hun immigratiestatus. “Onze agenten en functionarissen zullen beveiliging bieden wanneer daarom wordt gevraagd, maar ze zullen geen mensen controleren op hun immigratiestatus,” zegt een van hen. Of agenten in herkenbaar uniform aanwezig zijn, zou afhangen van de locatie en afspraken met lokale autoriteiten.
Wat níet gebeurt: binnen de dienst is geen expliciete instructie uitgegaan om ICE weg te houden van WK-stadions, en ICE-agenten zijn ook niet formeel uitgesloten van het doen van arrestaties in of rond de venues. Dat grijze gebied voedt precies de onzekerheid onder migranten en hun families.
Signaal van de regering-Trump
De mogelijke aanwezigheid van ICE past in de bredere, harde immigratielijn van president Donald Trump in zijn tweede termijn, met een jaarlange intensivering van opsporing en deportaties als onderdeel van zijn belofte van “massale uitzettingen”. De nieuwe minister van Homeland Security, Markwayne Mullin, probeert tegelijk het imago van het agentschap op te poetsen en legt de nadruk op de arrestatie van zware criminelen en het “humanitaire” werk van ICE – intern wordt zelfs gesproken over “NICE”.
Officieel zegt DHS dat internationale bezoekers die legaal naar de VS reizen voor het WK “niets te vrezen hebben”. “Wat iemand een doelwit maakt van immigratiehandhaving, is of die persoon illegaal in de VS is – punt,” aldus een woordvoerder. Tegelijkertijd adviseert DHS buitenlandse supporters om hun reisdocumenten en verblijfsstatus ruim van tevoren op orde te hebben, zodat ze “soepeler kunnen reizen”.
Angst onder fans en druk op FIFA
Immigratie-advocaten en burgerrechtenorganisaties waarschuwen dat de zichtbare aanwezigheid van ICE genoeg kan zijn om fans weg te houden, ook als er officieel geen controles zijn. Eerder leidde ICE-
beveiliging bij luchthavens tijdens een gedeeltelijke overheidssluiting al tot kritiek, omdat reizigers bang waren om op hun status te worden aangesproken. In South Carolina mijdde een aantal ouders zelfs de diploma-uitreiking van hun kinderen bij het Korps Mariniers vanwege de aanwezigheid van ICE-agenten buiten het terrein.
Ook in de aanloop naar het WK is de druk op FIFA
groot. Volgens diverse media wordt er gesproken over een moratorium op ICE-invallen tijdens het toernooi, of op zijn minst de garantie dat ICE uit de buurt van stadions blijft. Tot nu toe heeft FIFA
niet publiekelijk gereageerd op de laatste berichten over een mogelijke ICE-rol bij de wedstrijden in de VS, terwijl het toernooi in Noord-Amerika juist moet uitgroeien tot de grootste en “meest gastvrije” editie ooit, met 48 landen in 16 speelsteden verspreid over de VS, Canada en Mexico.
Wat dit betekent voor supporters
Voor voetbalfans betekent het vooral dat het veiligheidsapparaat rond de WK-stadions nog zwaarder wordt dan we al gewend zijn, met naast lokale politie en federale diensten waarschijnlijk ook ICE in de mix. Wie legaal reist, krijgt van de Amerikaanse overheid de garantie dat hij of zij “niets te vrezen heeft”, al leert de ervaring dat de angst voor arrestatie of profilering vaak al genoeg is om mensen thuis te houden.
De grote vraag is dan ook of de zichtbare aanwezigheid van ICE het gevoel van veiligheid voor de één verhoogt, maar de drempel voor een andere groep fans ongemerkt zo hoog maakt dat ze besluiten het stadion – en misschien wel het hele WK – te mijden.
Praktische tips voor Europese WK‑fans in de VS
- Check ruim op tijd of je ESTA of visum nodig hebtDe meeste EU‑burgers reizen naar de VS via het Visa Waiver Program en hebben dus een goedgekeurde ESTA nodig; vraag die bij voorkeur minimaal 72 uur voor vertrek aan. Heb je eerder problemen gehad met de VS‑grens (bijv. geweigerd, overstay), dan kan een regulier B‑2‑toeristenvisum nodig zijn.
- Zorg dat je paspoort “WK‑proof” isJe paspoort moet tijdens je volledige verblijf geldig zijn; veel luchtvaartmaatschappijen hanteren als richtlijn dat het document nog minstens 6 maanden geldig is op de dag van terugreis. Controleer dat je naam in alle boekingen precies overeenkomt met je paspoort om problemen bij check‑in en aan de grens te voorkomen.
- Print alles wat belangrijk is, niet alleen op je telefoonNeem een papieren set mee van paspoortkopie, ESTA‑goedkeuring of visum, retourticket en bewijs van accommodatie (hotel, Airbnb, vrienden). Digitale bestanden op je telefoon zijn handig, maar een geprinte back‑up bespaart tijd bij grenscontrole of als je toestel uitvalt.
- Reken op extra veiligheidscontroles rond stadions en luchthavensPlan je reistijd ruim: kom vroeg naar het stadion en naar de luchthaven, want extra lagen beveiliging (lokale politie, federale diensten én mogelijk ICE) kunnen lange wachttijden veroorzaken. Volg aanwijzingen van personeel op, vermijd discussies bij de security en probeer geen grappen te maken over wapens, bommen of immigratie – daar wordt in de VS niet om gelachen.
- Reis “licht risicoprofiel”: wat je beter thuislaatLaat alles achter wat als verdacht kan worden gezien: nepwapens, vuurwerk, pepperspray en andere “zelfverdedigingsmiddelen” kunnen bij de security tot problemen of inbeslagname leiden. Wees terughoudend met politieke slogans op spandoeken of shirts die kunnen worden gezien als aanzetten tot haat; stadions hebben vaak strikte regels voor uitingen en bannen kunnen worden ingenomen.
- Bescherm je digitale privacy aan de grensAmerikaanse douane‑ en grensbeambten hebben ruime bevoegdheden om telefoons en laptops te doorzoeken, zeker bij verhoogde veiligheidsniveaus. Zet tweestapsverificatie bij voorkeur op sms of een aparte authenticator‑app, en reis bij twijfel met een ‘schoner’ toestel met minimale privédata.
- Weet wie je kunt bellen als het misgaatNoteer het nummer en adres van je eigen ambassade of consulaat in de VS en bewaar die gegevens offline. Diverse mensenrechtenorganisaties hebben bovendien speciale hotlines en online gidsen voor fans die zich geïntimideerd voelen door politie‑ of immigratiecontroles rond het WK.