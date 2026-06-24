Nederland massaal aan afslankprik: "Mijn man krijgt het legaal, ik pik zijn restjes"

Honderdduizenden mensen in Nederland gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic om kilo's kwijt te raken. Bijna één op de drie gebruikers krijgt die middelen buiten de eigen dokter om. Zij kopen afslankprikken online, illegaal of via-via. RTL Nieuws meldt dat na onderzoek onder zijn eigen Nieuwspanel.

Gebruikers beschrijven allerlei routes waarop ze buiten de huisarts om aan afslankmedicatie komen: websites, Marktplaats, sociale media, buitenlandse aanbieders, kennissen en familieleden. Zo verklaart een vrouw: "Mijn man krijgt het 'legaal', ik pik zijn restjes." Een koper beschrijft: "Zonder consult en zonder intake gekregen."

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt zich grote zorgen over het online, illegaal en via-via kopen. "Middelen kunnen nep of vervuild zijn, niet de juiste dosering van de werkzame stof bevatten of andere stoffen bevatten", waarschuwt hoofdinspecteur Janet Helder. "Mensen zijn daardoor in het ziekenhuis beland."