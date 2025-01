Sabalenka treft Keys in finale van de Australian Open

Madison Keys neemt het op tegen Aryna Sabalenka in de finale van de Australian Open. De als negentiende geplaatste Amerikaanse tennisster versloeg in de halve finale in Melbourne de nummer 2 van de plaatsingslijst, de Poolse Iga Swiatek: 5-7 6-1 7-6 (8).

Voor de 29-jarige Keys is het de tweede keer dat ze een finale van een grandslamtoernooi haalt. In 2017 verloor ze de finale van de US Open van haar landgenote Sloane Stephens.

Keys speelde niet eerder een finale tegen Sabalenka, de huidige nummer 1 van de wereld. De Belarussische winnares van de vorige twee edities in Melbourne versloeg eerder donderdag de Spaanse Paula Badosa in twee sets.