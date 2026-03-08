Tevreden Verstappen na inhaalrace zesde, Russell wint GP van Australië

Max Verstappen heeft een inhaalrace in de Grote Prijs van Australië bekroond met de zesde plaats. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull moest door een crash in de kwalificatie achteraan beginnen op Albert Park in Melbourne, maar werkte zich op ouderwetse manier naar voren.

Verstappen had zicht op de vijfde plek, maar hij slaagde er in de slotfase niet in regerend wereldkampioen Lando Norris (McLaren) te passeren.

George Russell van Mercedes won de openingsrace van het seizoen, waarin voor het eerst goed te zien was dat de nieuwe technische regels aantrekkelijke wedstrijden mogelijk maken. Er waren veel inhaalacties te zien. Russell won voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. De derde plaats was voor Charles Leclerc van Ferrari.

Eerste ronden

De eerste uitvaller van naam was Oscar Piastri. De Australiër crashte nog voor aanvang van de race. Hij reed voor het oog van het massaal aanwezige thuispubliek zijn McLaren stuk in de ronde op weg naar de startopstelling.

De eerste ronden waren op zijn zachtst gezegd opwindend. Leclerc flitste bij de start weg in zijn Ferrari en stoof van de vierde naar de eerste plek. Hij passeerde ook Russell, de man op poleposition. De Brit van Mercedes dook achter Leclerc aan en heroverde in de tweede ronde de koppositie. Vervolgens zag het publiek de twee coureurs elkaar voortdurend aanvallen en inhalen.

Verstappen, een van de grootste criticasters van de nieuwe regels, had evenmin problemen met inhalen. Hij gebruikte in de beginfase succesvol de knop om extra snelheid te genereren en haalde de ene na de andere coureur in. Na zo'n twaalf ronden was de viervoudig wereldkampioen opgeschoven van de twintigste plek bij de start naar de zevende.

Nadat zijn Franse teamgenoot Isack Hadjar zijn Red Bull met een rokende motor aan de kant had geparkeerd, nam Verstappen de zesde plek in. Hij lag even vijfde na een pitstop van Norris, maar moest zelf ook nog een keer van banden wisselen. Na die stop kwam Verstappen weer achter Norris te rijden. Het lukte hem vervolgens niet meer een aanval te plaatsen.

Russell profiteerde van het talmen bij Ferrari over het moment om een pitstop te maken. Toen de Brit halverwege de race met een ietwat gewaagde inhaalactie Lewis Hamilton in zijn Ferrari voorbijging, kon hij wat afstand nemen. Russell zag bovendien dat zijn Italiaanse teamgenoot Antonelli ook de beide Ferrari's wist te verschalken en naar de tweede plaats reed.