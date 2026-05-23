Verhoeven maakt indruk maar verliest uiteindelijk van Usyk

GIZEH (ANP) - Rico Verhoeven is er niet in geslaagd in korte tijd geschiedenis te schrijven als bokser. De voormalige kickbokser bood Oleksandr Usyk meer dan goed partij, maar kon de onbetwiste zwaargewichtkampioen niet onttronen in hun gevecht om de wereldtitel van de prestigieuze bond WBC. Vlak bij de verlichte piramiden van Gizeh ging hij in de elfde van twaalf ronden naar de grond, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde.

De 37-jarige Verhoeven maakte een spectaculaire entree, begeleid door mannen en vrouwen met fakkels en gekleed als oude Egyptenaren. Hij koos meteen voor de aanval en kreeg het publiek mee. "Let's go Rico", zongen veel van de toeschouwers in de tijdelijke arena.

Maar in de vierde ronde moest de Nederlander ook flinke klappen incasseren. Daarna ging het gevecht redelijk gelijk op. Soms leek Verhoeven de overhand te hebben, dan beet Usyk weer van zich af. In de elfde ronde sloeg de bokser uit Oekraïne toe. Hij sloeg zijn tegenstander met een rechtse opstoot naar de grond. Verhoeven probeerde nog door te gaan, maar de scheidsrechter besloot het gevecht te beëindigen.

Het was ook bijna te mooi om waar te zijn: de beste kickbokser van de wereld die na een half jaar trainen, zonder zijn benen te mogen gebruiken, de beste bokser van de afgelopen jaren verslaat. Verhoeven deed in Gizeh, bij een van de wereldwonderen uit de klassieke oudheid, een dappere poging. Hij presteerde veel beter dan de meeste boksfans hadden verwacht, maar de 39-jarige ongeslagen wereldkampioen uit Oekraïne won ook zijn 25e officiële wedstrijd. Het was zijn zestiende zege op knock-out.

Sport en show verenigen zich de afgelopen jaren steeds vaker in het boksen. Jake Paul was lang vooral influencer, maar de verloofde van Jutta Leerdam liet zich vorig jaar voor tientallen miljoenen euro's knock-out slaan door oud-wereldkampioen Anthony Joshua. Verhoeven heeft zich met veertien wereldtitels kickboksen als vechter bewezen. Na een half jaar intensief trainen bleek hij ook als bokser veel in huis te hebben. Helaas voor hem trad hij nog niet in de voetsporen van oud-kampioenen als Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, Vitali Klitsjko en Tyson Fury.

Verhoeven is een illusie armer en miljoenen euro's rijker na een week waarin boksliefhebbers over de hele wereld hem hebben leren kennen. Usyk stapt zelden voor minder dan 100 miljoen euro de ring in. Het is daarom niet ondenkbaar dat Verhoeven 15, 20 of misschien 25 miljoen euro overhoudt aan zijn gevecht.