Corruptie in VS: 'Musk bezuinigt toezicht op zelfrijdende Tesla’s weg'

De Amerikaanse overheid moet volgens Trump en zijn volgers zwaar inkrimpen en Elon Musk is de aangewezen man om dit klusje te klaren. Als hoofd van het Department of Government Efficiency voert de rijkste man ter wereld forse bezuinigingen door. Maar opvallend is wáár hij precies snijdt: hij pakt de mensen die toezicht houden op de risico’s van zelfrijdende auto's onevenredig hard aan. En laat dat nou net een cruciale pijler zijn onder de toekomst van Tesla, het bedrijf van Musk zelf.

Volgens de Financial Times zijn in februari zo'n dertig medewerkers van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) op staande voet ontslagen. En dit waren bijna allemaal mensen die zich bezighielden met toezicht en regelgeving omtrent geautomatiseerde voertuigen.

Politieke zet

Veel medewerkers zaten nog in hun proeftijd en kunnen makkelijk worden ontslagen, volgens bronnen binnen de toezichthouder. De betrokken afdeling is namelijk pas in 2023 opgericht. In een interne e-mail aan het personeel werden de ontslagen toegeschreven aan slechte prestaties, maar dat is volgens ingewijden onzin. Zij geven aan dat de bezuiniging vooral een politieke en strategische zet is om Tesla’s zelfrijdende auto's razendsnel op de weg te krijgen.

Musk wil in juni al een volledig zelfrijdende taxi introduceren in Austin, Texas. En volgend jaar moet de productie van zogenoemde ‘Cybertaxi’s’ van start gaan. Maar daarvoor is een ontheffing nodig van de NHTSA, dezelfde instantie die nu flink is uitgedund.

Verkeerswaakhond verzwakt

Er lopen momenteel meerdere onderzoeken naar Tesla bij de verkeerswaakhond, waaronder enkele die direct gaan over de autonome rijfuncties van de voertuigen. Dat diezelfde toezichthouder nu verzwakt is, speelt Musk ongetwijfeld in de kaart.

Het is een zet die vragen oproept over belangenverstrengeling. Musk bezuinigt namelijk op het toezicht van zijn eigen toekomstvisie. “Het komt Musk in ieder geval niet slecht uit” schrijft de Financial Times. Met minder mensen die kritische vragen stellen over zelfrijdende technologie, lijkt de weg vrij voor Musk om zijn plannen in de VS versneld door te drukken.

Bron: Financial Times