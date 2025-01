Duizenden fatbikes in beslag genomen

Fatbiksrijders die hun apparaat hebben opgevoerd lopen volgens het AD een fors hogere kans hun bike kwijt te raken en beboet te worden.

Om de overlast van fatbikes te bestrijden, schafte de politie eind 2023 in totaal 247 rollerbanken aan. Dat kostte wel wat: 17.000 euro per stuk. Sinds ze halverwege vorig jaar in gebruik zijn genomen, steeg het aantal controles fors volgens bronnen van het AD. In Eindhoven hield de politie in oktober en november grote controles. Agenten deelden tientallen boetes uit, 42 eigenaren moesten hun fatbike inleveren. Ook in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht waren zulke acties. Kleinere steden als Apeldoorn, Delft, Ede, Goes, Leiden, Haarlem en Veenendaal volgden dit voorbeeld.

Wie op een illegale fatbike of e-bike rijdt, riskeert een boete van 310 euro. Dit geldt bijvoorbeeld als de fiets een gashendel heeft of harder kan dan 25 kilometer per uur. Ook een motor die sterker is dan 250 watt is verboden. Bij een tweede overtreding neemt de politie de fatbike in beslag.

De korpsleiding meldt dat het aantal boetes voor e-bikes, waaronder de fatbike valt, hard is gestegen. , Het aantal processen-verbaal is in drie jaar tijd verdubbeld, aldus woordvoerder Luna van Heerwaarden-Smidt. ,,Afgelopen jaar loopt het in de duizenden.''