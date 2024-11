Warmtepomp-drama: huiseigenaren staan in de kou

Het leek zo’n goed idee: een warmtepomp in huis. Lekker duurzaam, lagere energiekosten, helemaal klaar voor de toekomst. Maar die brommende units moeten ook onderhouden worden, en niemand lijkt zijn handen daaraan te willen branden. Huiseigenaren door het hele land klagen steen en been dat ze met geen mogelijkheid een monteur kunnen vinden. Vereniging Eigen Huis ziet het ene schrijnende verhaal na het andere binnendruppelen, en slaat alarm.

20 keer nul op het rekest

Donné Bos uit Deventer weet er alles van. Samen met zijn vrouw kreeg hij in 2022 de sleutel van hun gloednieuwe woning, compleet met een lucht-water warmtepomp van Mitsubishi. De buitenunit prijkt negen meter hoog op het dak. "We moesten zelf een onderhoudscontract afsluiten", vertelt Donné in het AD. "Geen probleem, dacht ik. Maar niemand wilde het doen!"

De zoektocht ontaardde in een ware speurtocht. "Ik heb dertien bedrijven gebeld en mijn vrouw zeven", verzucht Donné. Als reacties kregen ze 'Geen tijd', 'te hoog', of 'we kennen dat type pomp niet'. Zelfs het bedrijf dat de installatie had aangelegd, bedankte vriendelijk. Uiteindelijk, na een half jaar zoeken, vonden ze via de importeur een onderhoudsbedrijf.

De oplossing kwam echter met een prijskaartje. "Het kost ons 200 euro per jaar en 25 euro voor de hoogwerker per huis, en dat voor onze hele wijk van 37 woningen. Geen idee of dat duur is, maar we hadden weinig keus."

Onderhoudsproblemen stapelen zich op

Bij Vereniging Eigen Huis komt het verhaal van Donné allerminst als een verrassing. Na de lancering van een tijdelijk meldpunt ontving de belangenorganisatie binnen vier weken maar liefst tweeduizend klachten. Vooral eigenaren van gasloze nieuwbouwwoningen ervaren problemen . De warmtepomp zorgt voor een lagere energierekening, maar aannemers en installateurs regelen zelden een onderhoudscontract. Ze wijzen naar elkaar, en de eigenaar zit met de gebakken peren.

Nog zorgwekkender: bij veel woningen wordt nauwelijks rekening gehouden met het onderhoud van de buitenunit. Die staat soms op grote hoogte, onbereikbaar achter zonnepanelen, of op een schuin dak zonder handig werkluik.

"Sommige huiseigenaren blijken jaren bezig te zijn met hun zoektocht naar een installateur of kunnen na een faillissement van de fabrikant niemand meer vinden of zitten na een storing letterlijk in de kou. Daar zijn we best van geschrokken", vertelt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis.

Hybride systemen, hetzelfde liedje

Bij hybride warmtepompen – die in samenwerking met de cv-ketel voor verwarming van de woning zorgen en vaak bij bestaande woningen worden geplaatst – speelt hetzelfde probleem. Valeska Hovener van Eigen Huis deelt een alarmerend voorbeeld. "Een van onze leden kreeg de cv-monteur voor onderhoud op bezoek. Hij zag de hybride warmtepomp en vertrok weer. Hij was er niet voor gecertificeerd, zei hij. De volgende dag kreeg ons lid een mailtje dat het onderhoudscontract werd beëindigd. Hij kreeg geen cent terug."

Het probleem? Veel cv-installateurs weigeren onderhoud te doen aan een warmtepomp die door een ander bedrijf is geplaatst, uit angst voor storingen.

Oplossing in zicht?

Volgens Marijn Flipse, directeur van warmtepompleverancier Quatt, is het onbegrijpelijk dat klanten zo vaak tussen wal en schip vallen. "Wij verwijzen de klant nu door naar partijen die hen wel kunnen helpen. Wij zullen zelf uiteindelijk ook een service lanceren om cv-onderhoud volledig op ons te nemen, zodat de klant alles onder één dak heeft en er niemand tussen de wal en het schip valt."