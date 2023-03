Vier redenen om kattenbakkorrels in huis te halen (ook als je geen kakkende kat in huis hebt)

Ook al heb je geen kat, toch is het erg handig om een zak kattengrit in huis te hebben. De fijne korrels zijn behalve voor de kattenbak ook elders in huis erg nuttig bij het verwijderen van vocht en ongewenste geurtjes. Het kan zelfs je elektronica redden van de verdrinkingsdood.

Vuilnisbak

Je kijkt misschien een beetje raar op van de volgende suggesties, maar een laagje kattengrind onderin de prullenbak is heel effectief in het voorkomen van onwelriekende geuren. De korrels absorberen het vocht en de smerige geur in de kattenbak en op dezelfde manier houdt het fijne grind de vuilnisbak proper.

Koelkast

Het is mogelijk dat er een weeïge geur uit de koelkast komt bij het openen van de deur. Dit kan komen omdat het alweer een tijdje geleden is dat je er een doekje doorheen hebt gehaald, maar ook door sommige sterk ruikende voedingsproducten. Zet daarom een kopje met kattengrit in de koelkast. Het scheelt enorm, zul je merken. Hiervoor kun je in plaats van kattengrind ook baking soda gebruiken.

In de schoenen

Sommige mensen (en hun omgeving) hebben flinke last van zweetvoeten en stinkende schoenen. Ook hierbij kunnen kattenbakkorrels helpen. Doe wat grit in twee pantykousjes en laat het een nacht in de schoenen liggen. Een kind kan de was doen.

Help, mijn telefoon

Spring je in het zwembad met je telefoon in je broekzak, valt je gsm in de wc of fiets je door een wolkbreuk en is je smartphone doorweekt? Zet hem direct uit, stop hem in een oude sok, knoop hem dicht, begraaf het geheel diep onder een laag fijn kattengrit en wacht 24 uur. Je moet de verleiding weerstaan om eerder je appjes te gaan checken. Met een beetje geluk hebben de korreltjes al het vocht opgezogen en doet je telefoon het weer als vanouds.