Op TikTok
en Instagram duikt overal de zogenoemde “coffee yogurt boy”-drank
op: een mix van cold brew, Griekse yoghurt, kokoswater, kaneel en een snufje zout
, bedacht door contentmaker Jordan Bernstein. Zijn video’s gingen sinds eind 2025 viraal, waarna het drankje door foodmedia werd opgepikt en massaal werd nagemaakt. In een koffieland als Nederland, waar mensen gemiddeld bijna twee koppen koffie
per dag drinken, is zo’n nieuwe variant natuurlijk onweerstaanbaar nieuws.
Hoe smaakt die yoghurtkoffie nu echt?
De combinatie klinkt bijna straf: zure koffie plus zure yoghurt. In de praktijk valt dat mee, zolang je de balans bewaakt. De kaneel, het zout en het kokoswater ronden de smaak
af, waardoor sommige testers spreken van iets dat doet denken aan graham crackers of muesli-achtige koek. Zonder zoetigheid blijft het drankje echter vrij scherp; zelfs de Food & Wine-tester raadt een scheut ahornsiroop
of andere zoetstof aan om het geheel echt toegankelijk te maken.[
Wellness-shot vermomd als koffie
In feite is dit minder een koffiemoment, meer een vloeibare pre-workout in hippe TikTok
-verpakking. De drank combineert cafeïne (cold brew) met eiwit (Griekse yoghurt) en elektrolyten (kokoswater en zout), precies de ingrediënten die ook in fitnessdrankjes zitten. Tegelijk is yoghurtkoffie geen totaal nieuw fenomeen: in Vietnam drinken mensen al langer cà phê sữa chua, een romige mix van sterke koffie, yoghurt en gecondenseerde melk. De hype draait dus minder om innovatie en meer om de perfecte socialmedia-storm: ongebruikelijke combo, catchy naam, en eindeloos deelbare video’s.
Eindoordeel: proberen of overslaan?
Is hij lekker?
Ja, voor wie openstaat voor frisse, yoghurty smaken en niet bang is voor een tikje zuur. Nee, als je jouw koffie het liefst fluweelzacht en zoet hebt. Wie thuis wil experimenteren, kan klein beginnen: een restje cold brew, een lepel yoghurt, beetje kokoswater en kaneel – en daarna proeven, bijsturen en vooral niet vergeten dat dit geen nieuwe standaardkoffie is, maar een tijdelijk speeltje van het internet.