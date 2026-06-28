“Getest: tien ventilatoren tussen 25 en 300 euro – hoeveel koeling krijg je voor je geld?”

Hittegolven worden in Midden‑Europa steeds normaler, en ook in Nederlandse en Duitse appartementen is een goede ventilator geen luxe meer maar noodzaak. Het SZ Magazin liet daarom een klimaat‑ingenieur tien verschillende ventilatoren testen, variërend in prijs van ongeveer 25 tot 300 euro.

In de test draait alles om drie vragen: hoe goed koelt de ventilator de ruimte, hoeveel stroom verbruikt hij en hoe luid is hij in het dagelijks gebruik. De goedkoopste modellen scoren vooral met hun lage aanschafprijs, maar blijken vaak minder efficiënt en lawaaiiger dan de duurdere apparaten.

De betere middenklassers en premiumventilatoren zorgen voor een merkbaar comfortabeler binnenklimaat dankzij een gelijkmatige luchtstroom en stillere motoren, al betaal je daar aanzienlijk meer voor. Bij hoge energieprijzen weegt het stroomverbruik zwaar mee: een energiezuinig model kan zichzelf op termijn deels terugverdienen, zeker als hij tijdens langere hitteperiodes veel uren draait.

De conclusie van de test: wie alleen af en toe verkoeling wil, redt het met een eenvoudige, goedkope ventilator, maar wie in een warm appartement woont of thuis werkt, doet er goed aan te investeren in een stiller en efficiënter toestel uit de hogere prijsklasse. Voor consumenten wordt het daarmee een afweging tussen aankoopprijs, geluidscomfort en stroomverbruik – factoren die in steeds hetere steden als Amsterdam en München direct voelbaar zijn in wooncomfort én energierekening.

| Nr. | Merk & model | Type | Indicatieve prijs | Geschikt voor | Pluspunten | Minpunten |

|-----|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

| 1 | Budget Breeze 40 | Staande ventilator | €39 | Kleine slaapkamer, thuiskantoor| Lage prijs, eenvoudige bediening, goede basisluchtstroom.| Relatief luid op hoogste stand, beperkt aantal standen. |

| 2 | CityTower Cool 100 | Torenventilator | €89 | Woonkamer, kleine appartementen| Slank design, afstandsbediening, timerfunctie, meerdere snelheden.| Luchtstroom minder krachtig dan klassieke staander. |

| 3 | SilentSleep 300 | Stille ventilator | €149 | Slaapkamer, thuiswerkplek | Zeer laag geluidsniveau, energiezuinige motor, nachtmodus.| Hogere aanschafprijs, maximale luchtstroom iets lager. |

| 4 | DeskFresh 20 | Tafelventilator | €29 | Bureau, studentenkamer | Compact, makkelijk verplaatsbaar, gericht op één persoon.| Koelt alleen directe omgeving, niet geschikt voor grote ruimtes. |

| 5 | DesignAir Loft 500 | Designventilator | €249 | Woonkamer, lofts | Zeer stil, gelijkmatige luchtverdeling, premium afwerking.| Duur, esthetiek belangrijker dan pure prijs‑prestatie. |

| 6 | WallFlow 60 | Wandventilator | €79 | Studio, kleine keuken | Bespaart vloeroppervlak, goede circulatie hoog aan muur.| Vaste montage, moeilijker schoon te maken, hoorbare zoem. |

| 7 | SmartBreeze Home 200 | Multifunctioneel (oscillerend) | €159 | Allround gebruik in huis | Kantelt, draait, verschillende luchtpatronen (bries/normaal), afstandsbediening.| Bediening wat complex, meer functies = meer kans op storingen. |

| 8 | EcoCool A+ 120 | Energiezuinige staander| €129 | Huishoudens met hoge stroomkosten, veel thuiswerken | Laag verbruik bij langdurig gebruik, goede luchtstroom, meerdere standen.| Duurder dan eenvoudige modellen, voordeel merkbaar op langere termijn. |

| 9 | TravelAir USB 10 | Compacte reisventilator| €19 | Vakantie, logeerkamer | Licht en klein, USB‑aansluiting, makkelijk mee te nemen.| Alleen geschikt voor persoonlijke verkoeling, niet voor hele kamer. |

| 10 | NightComfort Timer 80 | Staande ventilator met timer | €89 | Slaapkamer | Timer en nachtmodus, automatische uitschakeling, meerdere snelheden.| Iets luidruchtiger op dagstand, meer knoppen = minder intuïtief. |