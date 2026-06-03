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Je matras is misschien het smerigste object in huis: dit moet je vandaag nog doen

tips
door Ans Vink
woensdag, 03 juni 2026 om 5:43
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We verliezen elke nacht tot een liter vocht in bed. Wat betekent dat voor de hygiëne van je matras? En hoe vaak moet je die eigenlijk schoonmaken?
Veel mensen verschonen braaf hun lakens, maar vergeten wat eronder ligt. Terwijl je matras misschien wel het smerigste object in huis is. Elke nacht verlies je vocht, huidschilfers en warmte – precies de cocktail waar huisstofmijten dol op zijn.

Je matras leeft (letterlijk)

Tijdens een gemiddelde nacht kan je lichaam tot bijna een liter zweet afgeven. Dat trekt deels in je matras, waar het niet makkelijk meer uit verdwijnt. Voeg daar huidschilfers aan toe en je krijgt een ideale leefomgeving voor miljoenen huisstofmijten.
Dat klinkt vies – en dat is het ook een beetje. Voor de meeste mensen is het geen direct probleem, maar bij allergieën of een gevoelige huid kan het wel degelijk klachten veroorzaken.

De grootste fout: je bed meteen opmaken

Wat veel mensen doen: opstaan en direct het bed strak opmaken. Slecht idee.
Door je dekbed open te slaan en je slaapkamer te ventileren, geef je vocht de kans om te verdampen. Maak je het bed meteen op, dan sluit je het vocht juist op in je matras.

Hoe vaak moet je je matras schoonmaken?

Een matras gooi je niet in de wasmachine, maar helemaal niets doen is ook geen optie. Dit is een praktisch minimum:
  • Draai je matras elke paar maanden (boven/onder en hoofd/voet)
  • Laat je bed dagelijks luchten
  • Stofzuig je matras af en toe (bij voorkeur met HEPA-filter)
  • Gebruik een wasbare matrasbeschermer
  • Was je beddengoed elke 1 tot 2 weken op 60 graden
Let op: een matras nat reinigen is meestal geen goed idee. Vocht trekt diep in het materiaal en kan juist schimmel of extra mijtengroei veroorzaken.

Wanneer moet je je matras vervangen?

Zelfs met goed onderhoud houdt een matras het niet eeuwig vol. Na ongeveer 8 tot 10 jaar neemt de hygiëne én ondersteuning merkbaar af. Zie het als een gebruiksproduct, niet als een aankoop voor het leven.

Kleine moeite, groot effect

Het goede nieuws: je hoeft geen obsessieve schoonmaker te worden. Met een paar simpele gewoontes – luchten, draaien, beschermen – blijft je bed een stuk frisser en gezonder.
En misschien wel de belangrijkste vraag: wanneer heb jij je matras voor het laatst aandacht gegeven?

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