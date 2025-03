Peiling: veel vrees voor bedreigingen AI

Veel mensen maken zich zorgen over AI, blijkt uit een enquête van marktonderzoeker MSI-ACI onder duizend volwassen Nederlanders. Tweederde vreest een toename van de verspreiding van nepnieuws en 60 procent is bang dat cybercriminaliteit toeneemt. Onder 56-plussers is dat zelfs 70 procent.

De overheid moet AI-ontwikkelingen daarom actief in de gaten houden en reguleren, vindt 68 procent van de voor de AI Barometer ondervraagde Nederlanders. Evenveel mensen vinden het goed dat de Europese Unie toepassingen verbiedt als er privacyrisico's zijn of onduidelijkheid bestaat over de veiligheid.

Tegelijkertijd zijn veel mensen bereid om persoonlijke informatie af te staan om AI-toepassingen te ontwikkelen die de veiligheid kunnen vergroten: 36 procent zou dat overwegen en 30 procent zegt daar neutraal tegenover te staan. Ook het combineren en analyseren van informatie als internetgedrag, onlinekoopgedrag en reisgegevens door veiligheidsdiensten krijgt steun: ruim de helft van de Nederlanders staat hier positief of neutraal tegenover.

MSI-ACI wil de AI Barometer periodiek herhalen. Het onderzoek richt zich op het gebruik van AI op school, het werk en in het privéleven.