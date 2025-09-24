ECONOMIE
Enorm zinkgat in centrum Bangkok (50 meter diep) nadat weg instort, zie beelden

Video
door Peter Janssen
woensdag, 24 september 2025 om 9:35
bijgewerkt om woensdag, 24 september 2025 om 10:20
G1kt1AhaoAA-Gu2
In het centrum van Bangkok is een deel van een weg ingezakt, waardoor een zinkgat van ongeveer 50 meter diep ontstond. Volgens het hoofd van de afdeling rampenpreventie van de Thaise hoofdstad is de instorting waarschijnlijk veroorzaakt door zware regen en een lekkende waterleiding. "Er was een lekkage in de waterleiding; het water uit de pijp sloeg de aarde onder de weg los. Hierdoor zakte de grond naar een in aanbouw zijnde metrostation, wat de instorting veroorzaakte." Hoewel het vooral tijdens de ochtendspits plaatsvond, vielen er voor zover bekend geen slachtoffers.
Op beelden die op sociale media rondgaan, is te zien hoe het zinkgat elektriciteitskabels naar beneden trekt. Ook is te zien hoe de gesprongen waterleiding het zinkende gat met water vult en hoe een geparkeerde auto en een bus de diepte induiken. Op het moment dat de weg instort, bevond het overige verkeer zich op een veilige afstand. De politie heeft de omgeving geëvacueerd.
Bekijk hieronder de beelden:
Bron: Instagram/frisopoldervaart

