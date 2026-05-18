Dankzij Trump en Iran wordt voedsel heel duur, ook bij ons

De oorlog in en rond Iran en de harde lijn van president Trump hebben van kunstmest een geopolitiek machtsmiddel gemaakt. Via de Straat van Hormuz stroomde normaal een groot deel van de wereldwijde kunstmesthandel, maar door blokkades, beschietingen en sancties stokt die aanvoer nu.

Terwijl het publieke debat vooral over olie en benzine gaat, zien we op de achtergrond iets veel fundamentelers verschuiven: zonder betaalbare stikstofmeststoffen keldert de oogst. De CEO van kunstmestreus Yara waarschuwt zelfs dat door deze crisis straks tot 10 miljard maaltijden per week niet geproduceerd kunnen worden.

Hoe Trump de kunstmestmarkt opblaast

Sinds zijn terugkeer in het Witte Huis voert Trump een economisch offensief tegen Iran: nieuwe sancties, dreiging met het “openen” van de Straat van Hormuz en strafheffingen voor landen die blijven handelen met Teheran. Dat raakt direct de handel in olie en gas, maar net zo hard de ammoniak en ureum die de basis vormen van moderne kunstmest.

Elke dag ging er naar schatting honderdduizenden tonnen stikstofkunstmest door de Straat van Hormuz; door de oorlog is bijna de helft van de urea‑export wereldwijd verstoord. Boeren die rekenden op lagere prijzen krijgen nu juist een plus van rond de 30 procent voor hun kiezen, en in sommige markten wordt zelfs een stijging tot ruim 30 procent voor 2026 voorzien.

Europese boeren in de knel door Brussel én Washington

Voor Europese boeren komt de Iran‑schok boven op eigen Brusselse regels. Met de nieuwe klimaatheffing CBAM betaalt de EU extra belasting op ingevoerde stikstofkunstmest, wat boerenorganisaties op zo’n 900 miljoen euro extra kosten in 2026 inschatten. Tegelijk zijn de importen van meststoffen door datzelfde CBAM‑regime in de eerste maand met meer dan 80 procent ingezakt.

De Europese Commissie weigert de koolstoftax op kunstmest tijdelijk te pauzeren, ondanks smeekbedes van boeren, industrie en diverse lidstaten. Ambtenaren in Brussel praten over een “actieplan” en willen CBAM‑inkomsten deels gebruiken om boeren te subsidiëren, maar dat is symptoombestrijding: eerst maakt de EU kunstmest duurder en schaarser, en daarna mag de belastingbetaler het gat dichten.

Van akker tot kassabon: wat wij gaan merken

De directe klap komt bij de boer, maar de rekening schuift onvermijdelijk door naar de supermarkt. Als kunstmestprijzen structureel hoger liggen, gaan boeren minder strooien, dalen de opbrengsten van graan, mais, groente en veevoer en ontstaat er wereldwijd een biedstrijd om voedsel . Analisten waarschuwen dat de Iran‑crisis de inflatie voor “food at home” met een paar procentpunt extra kan opstuwen, bovenop de al hoge prijzen van de afgelopen jaren.

De echte pijn zal vooral in armere landen voelbaar zijn, maar ook bij ons gaat de wekelijkse boodschappentas weer duurder worden: brood, pasta, zuivel, vlees – precies de basics. Ironisch genoeg is niet een misoogst of mislukte regen de oorzaak, maar een cocktail van sancties, oorlog en klimaatpolitiek die kunstmest verandert in een drukmiddel.

Politieke keuzes, geen natuurwet

Het verhaal dat “de wereld nu eenmaal onstabiel is” klinkt comfortabel, maar verhult wat hier echt gebeurt. Trump kiest er bewust voor om economische druk op Iran te maximaliseren, ook als dat de wereldwijde voedselketen raakt, en de EU kiest er bewust voor om uitgerekend nu een extra koolstofbelasting op meststoffen in te voeren.

Stijgende voedselprijzen zijn daarmee geen natuurverschijnsel, maar het directe gevolg van politieke keuzes in Washington, Teheran en Brussel. Wie straks bij de bakker schrikt van de prijs van een brood, kijkt dus eigenlijk naar de rekening van een geopolitiek spel dat ver boven zijn hoofd wordt gespeeld.