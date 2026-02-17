Hoe de temperatuur van eten en drinken je humeur beïnvloedt

de temperatuur van je eten en drinken subtiel maar meetbaar doorwerkt in Warme soep als slaapmiddel en ijskoffie als stressveroorzaker: het klinkt als wellnesspraat, maar er zit inmiddels serieuze wetenschap achter. Nieuwe studies wijzen erop datsubtiel maar meetbaar doorwerkt in stemming , slaap en zelfs je darmen.

Feiten en achtergrond

Onderzoekers van S an Diego State University volgden ruim 400 Aziatische en witte Amerikanen en keken niet naar wát ze aten, maar vooral naar hóe warm of koud dat was. Koude maaltijden (zoals salades, sushi, koude melk en ijswater) werden vergeleken met warme gerechten, soep, thee en koffie . Bij Aziatische deelnemers viel op dat veel koude drankjes in de zomer samenhingen met meer angst, slechtere slaap en een opgeblazen gevoel. Witte deelnemers die in de winter juist vaker warme dranken namen, rapporteerden minder depressieve klachten, betere slaap en minder buikproblemen.

altijd koude handen, een signaal van mogelijk mindere doorbloeding. Dat sluit aan bij traditionele Aziatische geneeskunde, die koude Een interessant detail: het effect was sterker bij mensen met, een signaal van mogelijk mindere doorbloeding. Dat sluit aan bij traditionele Aziatische geneeskunde, die koude voeding al langer in verband brengt met klachten, terwijl de moderne geneeskunde tot nu toe vooral op voedingsstoffen lette, niet op temperatuur.

De studies tonen geen keihard oorzakelijk verband, maar wel een consistent patroon: bij een deel van de mensen lijken ijskoude drankjes en maaltijden samen te vallen met meer spanning, slechter slapen en een onrustige buik, terwijl warme consumpties juist met meer ontspanning en minder klachten samengaan. Mogelijke verklaringen lopen van verandering in doorbloeding en spierspanning in de darmen tot subtiele effecten op het autonome zenuwstelsel.