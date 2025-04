Wetenschap: Intermittend vasten helpt beter dan calorien tellen

Intermittent vasten is effectiever dan calorierestrictie om af te vallen, blijkt uit nieuw onderzoek.

Mensen die een “4:3” intermitterend vastenkuur volgden, waarbij de calorie-inname drie dagen per week werd beperkt, verloren meer gewicht over een periode van 12 maanden dan mensen die een dagelijks caloriebeperkend dieet volgden.

Diëten met intermitterend vasten zijn populair bij beroemdheden zoals Jennifer Aniston, Kourtney Kardashian en Halle Berry, en veel mensen geven er de voorkeur aan omdat je steeds een aantal dagen je gang kunt gaan.

In een klinische proef, uitgevoerd door wetenschappers van de University of Colorado School of Medicine, werden 165 volwassenen met overgewicht willekeurig toegewezen aan een 4:3 intermittent fasting dieet of een caloriebeperkend dieet.

In het onderzoek, gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine, verloren de deelnemers die aan intermittent fasting deden 7,6 procent van hun lichaamsgewicht, terwijl degenen die de calorie-inname dagelijks beperkten 5 procent van hun lichaamsgewicht verloren aan het einde van de 12 maanden.

Naast het feit dat de deelnemers gemiddeld meer verloren, verloren meer deelnemers ten minste 5 procent van hun lichaamsgewicht in de intermitterend vasten conditie, met 58 procent die dit bereikte, vergeleken met 47 procent in de caloriebeperkende groep.

Victoria Catenacci, de hoofdauteur van het onderzoek, zegt tegen The Times: “Deelnemers in de vastengroep bereikten ook gunstigere cardio-metabole resultaten, waaronder bloeddruk, totale en lage dichtheid lipoproteïne, cholesterolwaarden en nuchtere glucosewaarden.”

Het onderzoeksteam zegt dat hun bevindingen suggereerden dat, omdat vasten niet vereist dat deelnemers zich elke dag concentreren op het tellen van calorieën en het beperken van de voedselinname, het kan leiden tot “grotere therapietrouw”. Het is makkelijker vol te houden

Degenen in de vasten moesten op vastendagen 500 calorieën per dag eten terwijl hun basiswaarde 2.500 calorieën per dag was.

Degenen in de caloriebeperkende regime volgden verminderden hun inname met 34,3 procent, wat ruwweg neerkomt op 1.640 calorieën voor iemand die normaal 2.500 calorieën zou moeten eten.

De deelnemers kregen ook een gratis lidmaatschap van de sportschool en werden geadviseerd om vijf uur per week te bewegen. Ze kregen ook gedragsondersteuning in groepsverband en kregen instructies over het tellen van calorieën en “macronutriënten”-richtlijnen voor een gezond dieet.

Adam Collins, universitair hoofddocent voeding aan de Universiteit van Surrey: “De belangrijkste bevinding van het onderzoek was dat een 4:3 aanpak meer gewichtsverlies geeft dan conventionele calorierestrictie, ondanks dat de deelnemers in totaal dezelfde calorieën voorgeschreven kregen.”