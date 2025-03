Zijn alle auto’s met buitenlands kenteken in NL wel apk gekeurd?

In Nederland ontkom je er niet aan om je auto regelmatig apk te laten keuren. Zo houden we het Nederlandse wagenpark en wegennet veilig. Maar geldt dit ook voor de vele auto's met buitenlandse kentekens die ons land rondrijden? AD-auto-expert Niek Schenk schijnt licht op de zaak.

“Ik zie in Nederland veel auto’s rijden met een buitenlands kenteken, waarvan ik weet dat de bestuurders hier wonen of voor langere tijd (maandenlang) hier werken. Hoe wordt bepaald dat deze auto’s op tijd een apk-keuring krijgen, zodat ze veilig rondrijden in ons land?”, vraagt AD-lezer Jan Brinksma zich af.

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: “Ook in andere landen van de Europese Unie is de apk verplicht, dus er is een grote kans dat de betreffende buitenlandse auto’s wel degelijk apk gekeurd zijn. Het is wel zo dat de eisen voor de apk per land verschillen.

Vier maanden

Hoe dan ook, als een buitenlander langere tijd in Nederland verblijft, kan hij niet zomaar met zijn auto op buitenlands kenteken hier blijven rondrijden. Een buitenlander die langer dan vier maanden in Nederland verblijft, bijvoorbeeld vanwege werk of omdat hij een vluchteling is, moet na die periode zijn auto van een Nederlands kenteken voorzien.

Doet hij dat niet en raakt hij betrokken bij een ongeval, dan is de kans groot dat zijn buitenlandse autoverzekeraar de schade niet uitkeert. Bovendien riskeert hij een boete van de Nederlandse autoriteiten, omdat hij in overtreding is.

RDW

Het wijzigen van een buitenlands kenteken naar een Nederlands kenteken is overigens redelijk eenvoudig. De automobilist moet dan met zijn voertuig langsgaan bij een RDW-keuringsstation en de benodigde formaliteiten met de Belastingdienst regelen voor de aangifte van de bpm, de belasting van personenauto’s en motorrijwielen.

Nadat de auto bij de RDW is geregistreerd en gecontroleerd, wordt een apk-keuringsrapport verstrekt. De auto is dan dus apk gekeurd volgens de Nederlandse normen.

Geen keuringsplicht

Tot slot: wie korter dan vier maanden in Nederland woont, hoeft zich niet te laten inschrijven in de zogeheten Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente en mag zijn auto met buitenlands kenteken maximaal zes maanden per jaar belastingvrij in Nederland gebruiken. En dat hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. In dit geval ontkomt de buitenlandse automobilist dus aan de Nederlandse apk-plicht, de bpm en de wegenbelasting.”

