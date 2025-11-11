Nieuw hoofdstuk in het sjoemeldiesel-schandaal: BMW en MINI voor de rechter, en dit kan jij als (voormalige) eigenaar doen

Het sjoemeldiesel-schandaal blijft zich uitbreiden. Na eerdere megazaken tegen Volkswagen, Peugeot, Citroën, Opel en Renault, staan nu ook BMW en MINI in het beklaagdenbankje. De Consumentenbond en Stichting Car Claim dagen de merken voor de rechter, eisen een schadevergoeding en reparatie voor tienduizenden gedupeerde autobezitters.

Volgens de claimorganisaties hebben BMW en MINI jarenlang dieselauto’s verkocht die in het echt veel meer schadelijke stikstofoxiden uitstoten dan toegestaan. Uit onderzoek van de Duitse tegenhanger van de RDW blijkt dat de uitstoot in de praktijk vijf tot tien keer hoger is dan de wettelijke limiet.

Softwaretrucs

De Consumentenbond stelt dat BMW gebruikmaakte van slimme software om emissies tijdens tests kunstmatig laag te houden. Zo zouden zogenoemde temperatuurvensters zijn ingesteld, waardoor de uitstootreiniging alleen optimaal werkte binnen een beperkt temperatuurgebied. Ook zou de hoogte waarop werd getest invloed hebben: op de specifieke hoogte van het laboratorium bleef de motor ‘schoon’, maar bij bergachtig rijden werd het systeem deels uitgeschakeld.

Het gevolg: de auto’s leken op papier milieuvriendelijk, maar vervuilden in werkelijkheid fors meer. Consumenten betaalden volgens de bond “voor een auto die niet aan de wettelijke eisen voldoet”.

Zo'n 100.000 Nederlandse auto’s getroffen

De nieuwe rechtszaak richt zich op alle BMW- en MINI-diesels die tussen 2009 en 2019 op de Nederlandse markt zijn gebracht, zowel nieuw als geïmporteerd. Volgens de Consumentenbond gaat het om zo’n 100.000 auto’s.

Eigenaren kunnen via een speciale kentekencheck op de website van de Consumentenbond of Stichting Car Claim controleren of hun voertuig onder de claim valt. Blijkt dat zo te zijn, dan kunnen ze zich direct aanmelden voor de collectieve rechtszaak. Dat gebeurt op basis van no cure, no pay: je betaalt alleen een vergoeding als de zaak wordt gewonnen.

No cure, no pay

Ook voormalige eigenaren kunnen nog meedoen, mits ze kunnen aantonen dat ze de auto ooit bezaten. Denk aan aankoopbewijzen, onderhoudsfacturen of RDW-gegevens

De organisaties eisen een vergoeding voor de te hoge aanschafprijs, vergelijkbaar met de eerdere VW-zaak, waar eigenaren tussen de 1.500 en 3.000 euro ontvingen. Maar dat bedrag noemen de bonden “een absolute ondergrens”. Daarnaast willen ze dat BMW de software aanpast zodat de auto’s wél aan de emissienormen voldoen — zonder verlies van prestaties of hoger brandstofverbruik.