Veel onduidelijk voor Citroën-eigenaren die maanden aan de kant staan door airbagprobleem: 'Ik mag niet rijden, maar heb geen alternatief’

Een terugroepactie van Citroën heeft grote gevolgen voor duizenden Nederlandse autobezitters. Door een gevaarlijk airbagprobleem mogen bepaalde modellen per direct niet meer de weg op. Voor wijkverpleegkundige Will betekent dit dat hij maanden zonder vervoer zit en geen idee heeft hoe hij dat moet oplossen.

Autofabrikant Stellantis, het moederbedrijf van Citroën, roept in heel Europa tweede generatie Citroën C3’s en eerste generatie DS 3’s terug. De veiligheidsmaatregel komt door defecte airbags van leverancier Takata, die bij hoge temperaturen kunnen falen en zelfs dodelijk letsel kunnen veroorzaken. In Frankrijk leidde een recent incident tot het overlijden van een vrouw, waarop in Nederland direct een zogeheten 'stop-drive' maatregel werd ingevoerd.

Wie zo’n model rijdt, mag de auto per direct niet meer gebruiken en moet contact opnemen met de dealer voor een gratis vervanging van de airbag.

Drie maanden zonder auto

Will is een van de gedupeerden. Hij gebruikt zijn C3 dagelijks voor zijn werk in de thuiszorg, maar kreeg te horen dat hij pas op 17 september terechtkan voor reparatie. “Ik probeer nu andere dingen te regelen. Ik vraag bijvoorbeeld of mijn kinderen me weg kunnen brengen en probeer binnen de wijk alles op de fiets te doen. Maar dit is niet houdbaar.”

Hij voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd. “Kan ik in de tussentijd een huurauto nemen en deze kosten verhalen? En ben ik verzekerd als ik toch met de auto zou rijden?”, vraagt Will zich af. “Er is veel onduidelijk en Stellantis en de dealer wijzen allebei naar elkaar.”

Geen compensatie

Radar vroeg Stellantis om opheldering. Woordvoerder Jeroen Maas erkent dat de maatregel vervelend is voor klanten. “Helaas heeft een dergelijke onverwachte veiligheidsmaatregel impact op de klant, maar ook op de werkplaats. We streven ernaar om voor iedereen het ongemak tot een minimum te beperken en de betrokken klanten zo snel als mogelijk te helpen. Een afspraak op 17 september past duidelijk niet binnen dit streven.”

Op de vraag of klanten recht hebben op compensatie, is het antwoord echter teleurstellend. “Wij raden klanten aan om in goed overleg met zijn/haar merkdealer of erkend reparateur tot een adequate oplossing te komen. Contact opnemen met onze klantenservice kan ook.”

Ben je nog verzekerd?

Will’s tweede vraag: ben je verzekerd als je tóch rijdt met je auto? Het antwoord is in principe ja, volgens het Verbond van Verzekeraars. “Tenzij er hele gekke dingen gebeuren, zijn mensen gewoon gedekt. In theorie zou het kunnen dat een verzekeraar vindt dat iemand nalatig is geweest, maar dat is in de praktijk heel lastig te bewijzen.”

Toch blijft de officiële oproep helder: laat je auto staan. De maatregel is er niet voor niets – het risico op ernstig letsel is reëel. Alleen is dat voor Will en anderen makkelijker gezegd dan gedaan.