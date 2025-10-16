ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wat is de beste keus als je een occasion zoek?

auto
door Ans Vink
donderdag, 16 oktober 2025 om 7:28
gandr-collage (19)
Weinig dingen zijn zo persoonlijk als de keuze van een auto. Veel mensen denken dat hun auto iets zegt over henzelf. Dus de vraag wat de beste keus is als je een gebruikte auto zoekt is alleen door jou zelf te beantwoorden.
Maar het is wel objectief vast te stellen wat verstandig is
Top 5 betrouwbaarste occasions in Nederland:
  1. Toyota Yaris (hybride & benzine) – Zeer lage onderhoudskosten, hoge betrouwbaarheid, populair aanbod
  2. Honda Jazz – Zeer betrouwbaar, eenvoudige techniek, weinig dure reparaties
  3. Suzuki Swift – Eenvoudig, zuinig en goedkoop in onderhoud
  4. Mazda CX-5 – Betrouwbare SUV, sterke motoren zonder turbo-problemen
  5. Toyota Corolla (hybride) – Onverwoestbare hybride aandrijflijn en hoge restwaarde
Andere modellen die ook goed scoren: Volkswagen Golf 7 (vooral de 1.4 TSI benzine), Hyundai i30, Kia Picanto. In het luxere segment zijn de Lexus ES en Toyota Camry volgens internationale pechstatistieken het betrouwbaarst.
 De bron van die top 5 betrouwbaarste occasions is AutoKopen.nl, gebaseerd op een analyse van verschillende onafhankelijke onderzoeken, waaronder de Consumentenbond, J.D. Power en internationale pechstatistieken. Zij kijken naar gemelde mankementen door autobezitters, kosten en frequentie van reparaties, levensduur en prestaties van de motor, en garantievoorwaarden.
Aandachtspunten bij het kopen van een occasion:
  • Controleer altijd de onderhoudshistorie
  • Maak een proefrit op verschillende wegen
  • Onderzoek de marktwaarde (wat kost het model bij andere aanbieders?)
  • Controleer papieren en kilometerstand
  • Doe eventueel een kentekencheck via RDW voor extra zekerheid
Populaire platforms om een occasion te zoeken: Gaspedaal, AutoTrack, Marktplaats Auto, AutoWeek, AutoTrader en het ANWB Occasionplatform zijn de meest bekeken occasionsites.​

Lees ook

Video: de smalste auto ooitVideo: de smalste auto ooit
Met hoeveel kilometers op de teller is een occasion een goede keus?Met hoeveel kilometers op de teller is een occasion een goede keus?
Verkoop nieuwe Tesla's nog verder gekelderd in EUVerkoop nieuwe Tesla's nog verder gekelderd in EU
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

Loading