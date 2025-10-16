Wat is de beste keus als je een occasion zoek?

Weinig dingen zijn zo persoonlijk als de keuze van een auto. Veel mensen denken dat hun auto iets zegt over henzelf. Dus de vraag wat de beste keus is als je een gebruikte auto zoekt is alleen door jou zelf te beantwoorden.

Maar het is wel objectief vast te stellen wat verstandig is

Top 5 betrouwbaarste occasions in Nederland:

Toyota Yaris (hybride & benzine) – Zeer lage onderhoudskosten, hoge betrouwbaarheid, populair aanbod Honda Jazz – Zeer betrouwbaar, eenvoudige techniek, weinig dure reparaties Suzuki Swift – Eenvoudig, zuinig en goedkoop in onderhoud Mazda CX-5 – Betrouwbare SUV, sterke motoren zonder turbo-problemen Toyota Corolla (hybride) – Onverwoestbare hybride aandrijflijn en hoge restwaarde

Andere modellen die ook goed scoren: Volkswagen Golf 7 (vooral de 1.4 TSI benzine), Hyundai i30, Kia Picanto. In het luxere segment zijn de Lexus ES en Toyota Camry volgens internationale pechstatistieken het betrouwbaarst.

De bron van die top 5 betrouwbaarste occasions is AutoKopen.nl, gebaseerd op een analyse van verschillende onafhankelijke onderzoeken, waaronder de Consumentenbond, J.D. Power en internationale pechstatistieken. Zij kijken naar gemelde mankementen door autobezitters, kosten en frequentie van reparaties, levensduur en prestaties van de motor, en garantievoorwaarden.

Aandachtspunten bij het kopen van een occasion:

Controleer altijd de onderhoudshistorie

Maak een proefrit op verschillende wegen

Onderzoek de marktwaarde (wat kost het model bij andere aanbieders?)

Controleer papieren en kilometerstand

Doe eventueel een kentekencheck via RDW voor extra zekerheid

Populaire platforms om een occasion te zoeken: Gaspedaal, AutoTrack, Marktplaats Auto, AutoWeek, AutoTrader en het ANWB Occasionplatform zijn de meest bekeken occasionsites.​