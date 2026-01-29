Boris Becker ontkent spermaroof en is boos op Eva Jinek

Hoe zat het ook al weer?

In juni 1999 verloor Boris Becker zijn laatste Wimbledon‑wedstrijd en ging daarna met vrienden drinken in het Londense restaurant Nobu, terwijl zijn hoogzwangere vrouw Barbara in het ziekenhuis lag na een valse weeën‑alarm. In Nobu flirtte hij met het Russische model Angela Ermakova; volgens veel mediaversies verdwenen ze in een bezemkast, volgens Becker zelf was het een trappenhuis bij de toiletten. De seksuele ontmoeting duurde kort, maar was lang genoeg om dochter Anna te verwekken, wat later via een DNA‑test werd bevestigd en leidde tot een royale financiële regeling én het einde van zijn huwelijk. In de nasleep doken zijn advocaten nog het kleurrijke verhaal op van “gestolen sperma ”, maar dat veranderde niets meer aan het vastgestelde vaderschap. De bezemkast‑affaire groeide uit tot een hardnekkige popcultuurmythe rond Becker: hij probeert tot op de dag van vandaag te nuanceren waar het precies gebeurd is, maar de bijnaam van Anna als zijn “ broom cupboard daughter ” blijft in tabloids kleven.

Maar Boris wordt boos als een journalist over het gestolen sperma begint. Een verhaal dat door zijn eigen advocaten in de wereld is geholpen.

Als Jinek hem met deze kwestie confronteert, ontkent Boris dat bizarre ‘spermaroofverhaal’ niet. “Ik heb gisterenavond nog een heel fijn telefoongesprek gehad met mijn dochter, 45 minuten lang. Het gaat goed met haar, ze is prachtig, ze is erg slim en we hebben een geweldige relatie. Ik ben blij met deze zogenoemde fout. How about that?”, zei hij.

Na het interview heeft Boris zich, onder meer in Vandaag Inside, zeer negatief uitgelaten over Eva. Onterecht , vindt zij. “Becker komt met een biografie. ‘Openhartig’ staat er nota bene op de cover. In het boek praat hij over al zijn verkeerde keuzes, die hem zelfs tot in de bak hebben gebracht. Dit verhaal met zijn dochter was bizar wereldnieuws!”, zei ze later.

Als de Volkskrant hem er nu op wijst dat hij bij Eva niet is ingegaan op het waarheidsgehalte van het verhaal, antwoordt Boris: “Een van de vele misverstanden over mij, zijn de krantenkoppen. Dit is een van die krantenkoppen die gefabriceerd is door een krankzinnige journalist, het is niet de waarheid.”

“Ik voelde me niet gerespecteerd door Eva Jinek , want uiteindelijk praat je over mijn inmiddels 25-jarige dochter. Alleen maar omdat ik beroemd ben, geeft dat je toch niet het recht om mij of mijn dochter niet te respecteren?”