Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese seperatisten

Politiek
door Dirk Kruin
donderdag, 29 januari 2026 om 7:26
82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e
De regering-Trump heeft in het geheim ontmoetingen gehad met radicale separatisten uit de olierijke Canadese provincie Alberta, onthult de FT. Dat is een ongekende inmenging in de zaken van een buur en partner.
Leiders van het Alberta Prosperity Project, een groep extreemrechtse separatisten die de onafhankelijkheid van de westelijke provincie willen , hebben sinds april vorig jaar drie keer met functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington gesproken. Ze willen volgende maand opnieuw met functionarissen van de staat en het ministerie van Financiën overleggen over een kredietfaciliteit van 500 miljard dollar om de provincie financieel te ondersteunen als een referendum over onafhankelijkheid – dat nog moet worden uitgeschreven – wordt aangenomen.
"De VS zijn buitengewoon enthousiast over een vrij en onafhankelijk Alberta," vertelde Jeff Rath, juridisch adviseur van APP, die de bijeenkomsten bijwoonde, aan de FT. Hij beweerde dat hij een "veel sterkere relatie" had met de regering-Trump dan de Canadese premier Mark Carney .
Een functionaris van het Witte Huis zei: "Medewerkers van de regering hebben overleg gevoerd met een aantal maatschappelijke organisaties. Er is geen sprake geweest van dergelijke steun, noch van andere toezeggingen."
Het ministerie van Financiën weigerde commentaar te geven. Een woordvoerder van Carney weigerde eveneens commentaar te geven. De contacten vallen samen met een verslechtering van de betrekkingen tussen de VS en Canada. President Donald Trump en Carney botsten vorige week nadat de Canadese premier suggereerde dat Washington een "breuk" in de wereldorde aan het veroorzaken was.

