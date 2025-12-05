ECONOMIE
Lenny Kuhr vindt het dom dat Nederland niet meedoet aan het songfestival

Beroemd
door Dirk Kruin
vrijdag, 05 december 2025 om 6:28
ANP-512669680
Lenny Kuhr, die in 1969 het songfestival won, noemt het een "gemiste kans" dat Nederland volgend jaar niet meedoet aan het muziekevenement. Dat meldt zij donderdagavond aan het ANP. AVROTROS besloot zich terug te trekken, omdat organisator EBU na een stemming heeft besloten dat Israël, ondanks kritiek van een aantal landen, mee mag doen aan de komende editie.
"Er was de afgelopen twee jaar al een duidelijke 'stimmung' rond het songfestival", zegt Kuhr. "Mensen die de deelnemers van Israël de rug toekeerden tijdens interviews en optredens. Muzikanten moeten respect voor elkaar hebben. Tijdens een optreden, ook tijdens het Eurovisie Songfestival, moet geen politiek worden bedreven."
Kuhr had liever gezien dat Nederland wel had meegedaan aan het songfestival: "Met een lied kun je veel meer harten bereiken dan met welk betoog dan ook."
Getty Kaspers vreest dat het besluit van Nederland om niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival niet veel oplost. Dat stelt de zangeres van Ding-A-Dong, het lied van de groep Teach-In die in 1975 de eerste prijs in de wacht sleepte, in een reactie aan het ANP. "Je moet het Eurovisie Songfestival niet politiek maken", vindt Kaspers. "En dat geldt voor alle partijen, dus ook voor Israël. Wij artiesten willen gewoon zingen. En het publiek wil gewoon voor de televisie zitten en een leuke avond hebben. Ik ga dit jaar in elk geval niet meer kijken."
De zangeres snapt de argumenten van AVROTROS wel, die stelt dat er een grens moet worden getrokken voor het gedrag van Israël. "Maar de hele gang van zaken staat in alle opzichten zo ver bij de muzikanten vandaan", zegt ze. "Wij willen alleen maar muziek maken, liedjes zingen en positieve gevoelens uitdragen. Die inzet is inmiddels door alle partijen helemaal uit het oog verloren."

