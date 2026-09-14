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Loes Haverkort onder het mes voor hersentumor: 'De wereld op zijn kop'

Beroemd
door Désirée du Roy
maandag, 14 september 2026 om 9:41
bijgewerkt om maandag, 14 september 2026 om 10:00
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Terwijl ze op Netflix schittert in de glitter-en-glamourserie 'De Eetclub', maakte Loes Haverkort (45) de afgelopen maanden iets heel anders door. Op Instagram onthult de actrice dat ze een hersentumor bleek te hebben en binnen een week moest worden geopereerd. Bizar detail: ze moest tijdens een deel van de ingreep wakker blijven.
Ruim drie maanden geleden kreeg Loes plotseling lichte epileptische aanvallen. Een MRI-scan bracht slecht nieuws: 'Een tumor in mijn rechterhersenhelft. De wereld op zijn kop', schrijft ze op Instagram. Vanaf dat moment ging alles razendsnel. Dankzij haar chirurg bij het VUmc en haar agent kon ze al binnen een week worden geopereerd.

'Holy crap'

Die operatie was allesbehalve licht: Loes moest tijdens een deel van de ingreep bij bewustzijn blijven. 'Van nog nooit geopereerd en kerngezond naar ineens alles tegelijk. Holy crap', blikt ze terug.
Ik heb een tweede kans gekregen en die grijp ik met heel mijn leven aan
Gelukkig verliep de operatie goed. Het grootste deel van de tumor kon worden weggehaald en het bleek te gaan om een laaggradige tumor. Het kleine restje dat nog aanwezig is, wordt met medicatie onder controle gehouden. Verdere behandeling is voorlopig niet nodig.

Herstel in Frankrijk

De zomer stond in het teken van herstel. Samen met partner Floris Verbeij en haar kinderen verbleef Loes in Frankrijk, waar de kleine dingen ineens alles betekenden. 'Gesprekken aan tafel met m'n liefste kinderen, een loopje heen en terug, de zonsondergang zien. Simpele dingen', schrijft ze.
Van nog nooit geopereerd en kerngezond naar ineens alles tegelijk. Holy crap
Inmiddels pakt ze haar leven en werk voorzichtig weer op. De première van De Eetclub was haar eerste openbare optreden sindsdien. 'Dat was spannend maar het ging goed.' Ook haar regiedebuut, de korte film 8 Dagen, gaat binnenkort in première op het Nederlands Film Festival.

'Een tweede kans'

Wat overblijft, is vooral dankbaarheid. 'Ik ben godsgruwelijk blij dat het op tijd ontdekt werd. Ik heb een tweede kans gekregen en die grijp ik met heel mijn leven aan', aldus Loes. Haar belangrijkste les? 'Liefde. Vooral liefde. That's all there is. Vier het en hou het stevig vast.'

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