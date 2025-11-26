De Financial Times legt nog een keer uit: de Bitcoin zal nooit een normaal betaalmiddel worden. De afgelopen jaren zijn er wereldwijd discussies gevoerd over de mogelijkheden om met bitcoin te betalen alsof het een echte valuta is. Dat is het niet. Bitcoin is - behalve iets om op te gokken - niks.

Er komen nooit minder Bitcoins, alleen meer

Een belangrijke reden is het ontwerp van bitcoin zelf : er bestaat geen centrale autoriteit die de geldhoeveelheid kan aanpassen aan de actuele vraag. Waar centrale banken het aanbod van euro’s of dollars kunnen verhogen of juist beperken om inflatie of deflatie te voorkomen, werkt bitcoin alleen op basis van vaste, vooraf bepaalde regels voor uitgifte.

Tijdens economische neergang grijpen centrale banken direct in, terwijl bitcoin slechts kan groeien – nooit krimpen. Dit belemmert het vermogen om te schakelen in tijden van crisis, zoals duidelijk werd tijdens de coronapandemie en de daaropvolgende recessie​

Te duur

Daarnaast ontbreekt bij bitcoin een automatisch mechanisme dat de vraag stimuleert. In Zwitserland, het baken van financiële stabiliteit, zijn belastingen per wet enkel te voldoen met Zwitserse francs – niet met bitcoin of andere crypto. Zolang overheden geen crypto als wettig betaalmiddel erkennen, zal die fundamentele vraag naar bitcoin als ruilmiddel uitblijven.

Naast deze fundamentele zwaktes zijn er tal van praktische bezwaren:

Hoewel sommige crypto-enthousiastelingen blijven geloven in een toekomst waarin bitcoin de standaard is, concludeert de Financial Times: “Het fatale probleem is dat bitcoin nooit kan krimpen als de vraag afneemt. Dit maakt het systeem ongeschikt voor waardevast betalen, zeker in een wereld die steeds minder groei kent.”​

De hoge volatiliteit zorgt ervoor dat consumenten en bedrijven geen prijszekerheid hebben. De bitcoin-prijs kan in één jaar kelderen met ruim 30%, wat transacties onbetrouwbaar maakt. Volgens ABN AMRO zijn wisselkoersschommelingen en het ontbreken van een stabiel prijsniveau desastreus voor vertrouwen in bitcoin als betaalmiddel.​

De transactiekosten zijn extreem hoog en het netwerk is vaak overbelast. Begin 2025 lag de gemiddelde bitcoin-transactie rond de 20 dollar, fors duurder dan conventionele alternatieven.​

Het energieverbruik van het bitcoin-netwerk overstijgt dat van volledige landen zoals Nederland. Dit draagt ook nog bij aan een grote ecologische voetafdruk.​

