Honderden pakketbezorgers per jaar te grazen genomen door honden, cijfers lopen op

Bezorgbedrijven nemen maatregelen om hondenbeten bij pakketbezorgers te voorkomen. Per jaar gaat het om meer dan 300 bijtincidenten. Bij DHL is het zelfs het meest voorkomende bedrijfsongeval. Dat meldt de NOS.

Bezorgers hebben geregeld te maken met honden die al blaffend op hen afkomen in de tuin of als de voordeur opengaat. Meestal gebeurt er niets. Toch worden gemiddeld ruim zes keer per week bezorgers gebeten. De grootste spelers in de pakketbezorging - PostNL, DHL en DPD - zien alle drie een stijging van het aantal beten bij bezorgers. Zo had DHL vorig jaar te maken met 109 beten, tegenover 62 het jaar ervoor.