Siberische stad 'belegerd door beren': noodtoestand en tientallen doden

In Siberië lopen hongerige beren dorpen en steden binnen, ze rammelen aan de deuren op zoek naar voedsel. Zeventien tot negentien mensen overleden dit jaar al na een aanval , drie in het afgelopen weekend. In meerdere regio's is de noodtoestand uitgeroepen.

Een stad 'belegerd door beren'

In Chakassië riep de overheid op 23 september de noodtoestand uit vanwege de toename van aanvallen. Vicegouverneur Dmitri Boetsjenik verklaart dat de stad Abaza feitelijk 'belegerd wordt door beren'. De dieren zijn in verschillende delen van de stad gezien en jagers hebben er al een aantal gedood.

De populatie is de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld tot 300.000

Ook in de regio Irkoetsk geldt de noodtoestand vanwege de beren, meldt zakenkrant Kommersant en The Moscow Times

Beer in de caravan

Alleen al in het afgelopen weekend zijn er zeker drie mensen door beren gedood. In de regio Irkoetsk viel een beer afgelopen vrijdag een 71-jarige man aan die ter plaatse overleed. Het dier werd later doodgeschoten. Zondag drong een beer een caravan binnen waar hij een 55-jarige man besprong. Ook hij bezweek aan zijn verwondingen.

Filmpjes gaan viraal

Op sociale media zijn talloze filmpjes te zien van beren die zonder scrupules de bewoonde wereld binnenwandelen. Op een video rammelt een beer rechtop tegen de deur van een huis. Elders rent een man een gang in om te ontkomen, maar de beer gaat hem achterna.

Op sommige plaatsen zwerven beren door woonwijken. Op andere plaatsen kunnen de dieren worden weggejaagd door te schreeuwen.

Waarom nu?

Volgens het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is een gebrek aan natuurlijk voedsel een van de belangrijkste redenen. Woordvoerder Tatjana Aramileva meldde dat er in Siberië dit jaar vrijwel geen oogst is van pijnboompitten, hazelnoten, bessen en paddenstoelen. Daardoor krijgen de beren honger. Ook vuilstortplaatsen en open afvalcontainers bij huizen en toeristenkampen trekken de dieren aan.

Niet langer beschermd?

De Russische regering bereidt wetswijzigingen voor waardoor regio's sneller maatregelen kunnen nemen om de populatie bruine beren te reguleren. Zo wordt de bruine beer mogelijk van de lijst met beschermde diersoorten gehaald. Volgens vicepremier Dmitri Patroesjev is de populatie de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld tot 300.000.

De regio's Tomsk, Irkoetsk en Boerjatië hadden al eerder maatregelen genomen tegen de overpopulatie van beren. In Tomsk geldt tot 1 november een verbod op massa-evenementen, excursies en toeristische bijeenkomsten buiten en aan de rand van bewoonde gebieden.