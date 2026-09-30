"Als mensen in een bunker zitten, ligt de economie stil": luchtalarm kost 40 miljoen euro per uur

Elke keer dat in Oekraïne het luchtalarm afgaat en bedrijven hun werk moeten stilleggen, verdampt naar schatting 45 miljoen dollar per uur. De steeds zwaardere Russische aanvallen raken daarmee ook de economie hard.

Rusland richt zich steeds vaker op de infrastructuur waarop die economie draait. Industrieterreinen, magazijnen, logistieke knooppunten en datacenters zijn doelwit. Minister van Economie en Milieu Oleksandr Kravchenko spreekt van een poging om "vrijwel de hele economie te vernietigen”.

"Wat we niet volledig hadden voorzien, was hoe snel Rusland deze straalaangedreven drones zou ontwikkelen en ze zou gebruiken om alles aan te vallen”, zegt Kravchenko in The Guardian. De nieuwe wapens zijn de afgelopen weken veelvuldig ingezet tegen Kyiv.

De gevolgen voor bedrijven zijn groot. Bij een luchtalarm moeten werknemers naar schuilkelders en ligt het werk stil. Sirenes kunnen tot tien uur per dag klinken. "Als mensen in een bunker zitten, stopt het bedrijfsleven.”

Code geel

Om de schade te beperken heeft Oekraïne een waarschuwingssysteem met twee niveaus ingevoerd. Rood betekent raketgevaar en verplicht schuilen. Geel geldt bij dreiging door drones en staat veel bedrijven toe open te blijven. Meer dan de helft doet dat inmiddels tijdens een gele waarschuwing.

Veilig is dat niet. Maandag trof een Russische drone tijdens geel alarm de Nationale Academie van Wetenschappen in het centrum van Kyiv. Twee mensen kwamen om terwijl personeel binnen aan het werk was.

Russische aanvallen veroorzaakten dit jaar naar schatting 10 miljard dollar schade aan vaste activa. Staalfabrieken, magazijnen, logistieke infrastructuur en datacenters werden geraakt. Ook zijn de Oekraïense havens aan de Zwarte Zee feitelijk geblokkeerd. Voorheen liep het grootste deel van de export via die havens.

Intussen groeit de financiële druk. President Volodymyr Zelensky sprak onlangs over een begrotingstekort van ongeveer 27 miljard dollar voor dit jaar. Door bezuinigingen en extra binnenlandse reserves is dat teruggebracht tot 20 miljard. Kyiv zoekt aanvullende steun bij de EU, Japan, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

"De kosten van de oorlog nemen simpelweg toe”, zegt Kravchenko. Voor 2027 heeft Oekraïne naar schatting 52,6 miljard dollar aan externe financiering nodig. Daarvan is tot nu toe ongeveer 20 miljard veiliggesteld. Ook de Europese steun baart hem zorgen. "De algemene vermoeidheid neemt toe in Europa.”