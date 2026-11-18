Bijna de helft van de Amerikaanse huizenbouwers verlaagde in november de prijs van nieuwe woningen. Zo somber was de belangrijke sector aan de andere kant van de grote plas al 14 jaar niet meer, toen de VS zich net aan de grote huizencrisis ontworstelde. In Nederland worden huizen intussen nog steeds duurder.

Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van bouwersbond NAHB en bank Wells Fargo , die dinsdag verscheen. De graadmeter voor het vertrouwen zakte vier punten naar 25. Onder de 50 zijn meer bouwers somber dan positief; een jaar geleden stond de index nog op 38.

Een Amerikaan betaalt €627 per maand meer voor dezelfde lening

Het grootste verschil met Nederland zit in de rente. Wie in de VS zijn hypotheekrente dertig jaar vastzet, betaalde maandag gemiddeld 7,51 procent, meldt Mortgage News Daily via CNBC . In Nederland lag de gemiddelde rente voor 30 jaar vast met NHG, de Nationale Hypotheek Garantie, op 8 november op 4,82 procent, volgens hypotheekadviseur Van Bruggen

Verenigde Staten Nederland Hypotheekrente 30 jaar vast 7,51% (16 november) 4,82% gemiddeld met NHG (8 november) Bruto maandlast bij €360.000 lenen €2.520 €1.893 Prijs nieuwbouwwoning $400.400, ongeveer €364.000 (middelste prijs, september): 3,9% lager dan een jaar eerder €514.000 (gemiddeld, tweede kwartaal): 4,7% hoger Verkoop nieuwbouw 5,3% minder dan een jaar eerder (september) 11,2% minder (tweede kwartaal)

De maandlasten gelden voor een annuïteitenhypotheek van dertig jaar, bruto, zonder hypotheekrenteaftrek. Dollars zijn omgerekend tegen 1,10 dollar per euro (16 november 2026). De Amerikaanse prijzen en verkopen komen van het Amerikaanse statistiekbureau

Een jaar geleden was de Amerikaanse rente nog 6,38 procent. Voor dezelfde lening betaalt een koper daar nu €273 per maand meer dan toen.

Hypotheekrentes boven de 7 procent, een zwakker consumentenvertrouwen en onzekere economische vooruitzichten houden kopers tegen. - Robert Dietz, hoofdeconoom van NAHB

Bouwers geven 6 procent korting, maar kopers blijven weg

Van de bouwers verlaagde 46 procent in november de prijs, het hoogste aandeel sinds corona. De gemiddelde korting bleef voor de achtste maand op rij op 6 procent. Op een nieuw huis van $400.400 scheelt dat zo’n $24.000, ongeveer €21.800.

Nog meer bouwers, 68 procent, lokken kopers met andere extraatjes. Dat doet al twintig maanden op rij minstens 60 procent van de bouwers.

Toch komen er steeds minder kopers kijken. De graadmeter voor het aantal geïnteresseerde kopers zakte naar 16, het laagste peil in vijftien jaar als je het begin van de pandemie in 2020 niet meetelt.

Te weinig bouwvakkers en dure brandstof

Ook de kosten lopen op. NAHB-voorzitter Bill Owens, zelf bouwer in Worthington in Ohio, wijst naar het strengere immigratiebeleid. “Strengere handhaving van het immigratiebeleid houdt legale arbeiders weg van de bouwplaats, verdiept het personeelstekort en drijft de kosten op,” zegt hij in het persbericht.

Importheffingen maken bouwmaterialen duurder, vult hoofdeconoom Robert Dietz aan. Hij noemt ook de “buitensporige regels” die huizen onbetaalbaar maken.

Door hogere brandstofprijzen gooien onderaannemers hun tarieven flink omhoog en nu er minder kopers zijn, bouwen meer bouwers minder. - Bill Owens, voorzitter van NAHB

In Nederland verkoopt nieuwbouw ook slechter, maar de prijs stijgt

Van kortingen is hier geen sprake. Een nieuwbouwwoning kostte in het tweede kwartaal gemiddeld €514.000, 4,7 procent meer dan een jaar eerder. Bestaande huizen waren in september 2,9 procent duurder dan een jaar eerder, al vlakt de stijging af, meldt het CBS

Ook de Nederlandse rente liep na de zomer op, door de oorlog in Iran en duurdere olie en gas. De tienjaarsrente met NHG ging van ongeveer 4,1 naar ruim 4,5 procent; in september verhoogden ABN Amro, ING, Rabobank en ASN zelfs op één dag hun hypotheekrente . Begin november stond die tienjaarsrente weer op gemiddeld 4,36 procent.

Amerikaanse bouwers zien geen beterschap, Nederlandse rente zakt mogelijk

De Amerikaanse bouwers verwachten het komende halfjaar weinig verbetering: die graadmeter zakte naar 30. In alle vier de regio’s ging het vertrouwen omlaag, het hardst in het Middenwesten. Het Westen staat er met 23 punten het slechtst voor.

In Nederland gaat de rente misschien de andere kant op. Van Bruggen verwacht dat geldverstrekkers de hypotheekrente de komende weken nog met ongeveer 0,2 procentpunt verlagen, zolang het op de financiële markten rustig blijft.

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