Bitcoin zet recordopmars door, nu ook 100.000 euro waard

SINGAPORE (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De bitcoin zet zijn recordopmars van dit jaar door en is maandag voor het eerst gestegen tot boven de 106.000 dollar, wat omgerekend ruim 100.000 euro is. Daarmee heeft de bitcoin ook voor het eerst die grens in euro's overschreden. Eerder deze maand werd de bitcoin al voor het eerst meer dan 100.000 dollar waard.

De bekendste cryptomunt ter wereld blijft profiteren van de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump is een uitgesproken voorstander van digitale munten en heeft gezegd dat de Verenigde Staten een soort strategische voorraad aan crypto's moeten aanleggen.

De bitcoin tikte in Singapore een niveau aan van ongeveer 106.500 dollar, waarna de koers weer wat terugzakte. Sinds begin dit jaar is de waarde van de bitcoin bijna verdubbeld. Trump zei vorige week tegen zakenzender CNBC plannen te hebben voor een strategische reserve aan cryptomunten, vergelijkbaar met de strategische olievoorraden van de VS. Hij had eerder al verklaard dat de VS de "cryptohoofdstad" van de wereld moeten worden.

Het sentiment rond digitale valuta wordt ook gesteund door de opname van de grote crypto-investeerder MicroStrategy in de technologiegraadmeter Nasdaq 100. Dat softwarebedrijf zal vanaf volgende week maandag een notering hebben in die index. De beurskoers van MicroStrategy is dit jaar meer dan verzesvoudigd.