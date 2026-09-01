Doelstelling ECB verder uit zicht: energieprijzen knallen omhoog, inflatie eurozone stijgt

De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3 procent op jaarbasis door een grotere stijging van de energieprijzen. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming.

In juli stegen de consumentenprijzen in het eurogebied nog met 2,9 procent, na een stijging van 2,8 procent in juni. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie slechts 1,9 procent. Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen sterk gestegen en die hogere energieprijzen stuwen de inflatie.

Energieprijs knalt omhoog

Energie werd in augustus ruim 14 procent duurder, na een prijsstijging van meer dan 10 procent in juli. Diensten werden 3 procent duurder, na een prijsstijging van 3,3 procent een maand eerder. De prijsstijging van voeding, alcohol en tabak was met 1,2 procent even groot als in juli.

De kerninflatie in de eurozone, zonder de schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak, bedroeg 2,4 procent, tegen 2,5 procent in juli.

Doelstelling ECB verder uit zicht

De inflatie in het eurogebied blijft boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van rond de 2 procent. De ECB verhoogde in juni al de rente naar 2,25 procent om de inflatie te bestrijden, maar hield in juli een rentepauze om de impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie verder af te wachten. Later deze maand vergadert de ECB opnieuw over de rente.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder op de dag dat de Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode in augustus is afgenomen tot 2,8 procent, van 3 procent in juli. Die rekenmethode wordt gebruikt om de inflatiecijfers van de eurolanden te vergelijken. Volgens de eigen rekenmethode van het CBS kwam de inflatie in Nederland deze maand uit op 3,3 procent.