Een half miljoen meterkasten in Nederland had begin dit jaar nog een draaiend schijfje achter glas. Dat schijfje moet eruit, maar er zijn flink wat mensen die blijven weigeren. Zij krijgen een boze brief van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Voor huishoudens met zonnepanelen loopt de rekening dan op tot €1.650.

Wat zegt de Energiewet?

Sinds 1 januari 2026 moet elke stroommeter verbruik en teruglevering apart meten, staat in de nieuwe Energiewet. Een draaischijfmeter, ook wel ferrarismeter, kan dat niet: die draait bij teruglevering gewoon terug. Hetzelfde geldt voor de digitale eenrichtingsmeter.

Je mag een slimme meter nog steeds weigeren. Dan krijg je een digitale meter zonder functie om op afstand uit te lezen en geef je zelf je standen door. De oude meter houden kan niet meer.

Netbeheerders vervangen de meters in 2026 en 2027, wijk voor wijk. Volgens Netbeheer Nederland ging het begin dit jaar nog om zo’n 500.000 aansluitingen.

Je krijgt de brief en reageert op tijd

De brief gaat naar degene op wiens naam het energiecontract staat, met een QR-code om een afspraak te maken. Volgens de RDI is de wissel gratis als je binnen zes weken na de eerste brief een afspraak maakt. Er moet dan iemand van 18 jaar of ouder thuis zijn en je zit tot een uur zonder stroom en gas.

Je wacht langer dan zes weken

Dan mag de netbeheerder de installatie in rekening brengen. Energievergelijk.nl noemde in mei €80 tot €210, afhankelijk van de netbeheerder en of je ook een gasmeter hebt:

Netbeheerder Alleen stroommeter Stroom- en gasmeter Enexis €81,89 €81,89 Liander €140,99 €206,63

Ook geeft de netbeheerder je dan door aan de RDI, die eerst een herinnering stuurt.

Je blijft weigeren

Na herhaalde verzoeken kan de RDI een last onder dwangsom opleggen, met een termijn om alsnog mee te werken. Daarna controleert de inspectie elke drie weken of je een afspraak hebt gemaakt. Elke keer dat dat niet zo is, volgt een bedrag, maximaal drie keer:

Met zonnepanelen: €550 per keer, samen €1.650.

€550 per keer, samen €1.650. Zonder zonnepanelen: €100 per keer, samen €300.

Betalen koopt je niet vrij. De plicht blijft en de RDI kan een nieuwe dwangsom opleggen die bij herhaling hoger uitvalt. Maak je alsnog een afspraak, dan stopt de handhaving tot de nieuwe meter hangt.

Waarom zonnepaneelbezitters vaker dwarsliggen

De hogere dwangsom is geen toeval. Met een draaischijfmeter betaal je geen terugleverkosten, omdat de meter alleen je nettoverbruik ziet. Met een digitale meter rekent je leverancier die kosten wel: gemiddeld €303 per jaar bij 2.500 kWh teruglevering en €649 bij 5.000 kWh, berekende Energievergelijk.nl in mei op basis van vier grote leveranciers.

Voor huishoudens met zonnepanelen kan een analoge meter daardoor jaarlijks honderden euro's voordeel opleveren. - Koen Kuijper, woordvoerder Energievergelijk.nl

Zo houd je de wissel gratis

Wacht op de brief van je netbeheerder; die komt pas als jouw wijk aan de beurt is. Kies vooraf tussen een slimme meter en een digitale meter zonder uitlezen op afstand. Maak binnen zes weken een afspraak via de QR-code of telefonisch. Ruim de meterkast leeg en zorg dat er een volwassene thuis is. Vergelijk na de wissel je energiecontract opnieuw, inclusief de terugleverkosten.

Vragen over de wet of de keuze voor een meter stel je aan de RDI (088-0416000), vragen over de afspraak aan je netbeheerder.

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