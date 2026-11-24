Van de grens bij Venlo of Enschede tot aan Oostenrijk rijd je honderden kilometers over de Autobahn zonder een cent tol te hoeven betalen. Maar het zou goed kunnen dat dit feestje over enkele jaren voorbij is. Een vertrouwelijk rapport voor de Duitse regering adviseert een tol voor personenauto’s die afhangt van het aantal kilometers dat er wordt gereden.

Dat meldde Der Spiegel zaterdag. Het stuk is geschreven door PD, een adviesbureau dat volledig in handen is van de overheid, en staat gemarkeerd als vertrouwelijk.

Zonder tol raakt de snelwegbeheerder rond 2034 in de knel

Verkeersminister Steffen Bilger (CDU) wil de Autobahn GmbH, het staatsbedrijf dat de Duitse snelwegen beheert, zelf laten lenen. Het bedrijf krijgt daarnaast een deel van de tol die vrachtwagens nu al betalen: vanaf 2028 zo’n 4,5 miljard euro per jaar, volgens het ministerie.

PD rekende dat plan door en vindt het niet genoeg. Het bedrijf blijft volgens het rapport doorlopend verlies maken. Ook als het tot 20 miljard euro mag lenen, ontstaat uiterlijk begin 2034 “aanzienlijke druk” om meer geld binnen te halen.

De adviseurs gaven vier varianten een score voor het totale economische nut:

Variant Score Alles blijft zoals het is 56,6% Het plan van minister Bilger 65,8% Alle vrachtwagentol naar de snelwegbeheerder 77,4% Vrachtwagentol plus een nieuwe tol voor personenauto’s 79,9%

De winnaar is dus de variant waarin ook automobilisten betalen. Een vignet voor een jaar, zoals Oostenrijk dat kent, adviseert het rapport niet. Het gaat om een tarief per gereden kilometer.

Van alle onderzochte varianten komt die het dichtst bij het principe dat de gebruiker betaalt. - Rapport van adviesbureau PD voor de Duitse regering

Wat het voor Nederlanders betekent

Komt die tol er, dan betaal je mee. Europese regels verbieden een land om buitenlandse automobilisten anders te behandelen dan de eigen inwoners. Een tol alleen voor Nederlanders, Belgen en Polen kan dus niet.

Door het tarief per kilometer wordt het vooral duurder als je ver door Duitsland rijdt:

naar de wintersport in Oostenrijk, Zwitserland of Italië;

op weg naar Denemarken, Polen of Tsjechië;

voor een stedentrip naar Berlijn of München.

Voor wie bij de grens woont is de vraag vooral welke wegen meetellen. Rijd je naar Aken of Emmerich om te tanken of boodschappen te doen, dan maakt het verschil of alleen de snelweg tolplichtig wordt. Dat staat nog niet vast. Een bedrag per kilometer noemt het rapport ook niet, net zo min als een ingangsdatum.

Het vorige plan kostte Duitsland ruim 300 miljoen euro

Duitsland probeerde het al eens. De toenmalige minister Andreas Scheuer (CSU) wilde een vignet voor iedereen, maar Duitsers zouden hun geld via een lagere motorrijtuigenbelasting terugkrijgen. Oostenrijk stapte naar het Europese Hof van Justitie, met steun van Nederland. Het Hof schoot de tol in juni 2019 af: alleen buitenlanders zouden er in de praktijk voor betalen en dat is discriminatie.

Scheuer had de contracten met de tolbedrijven toen al getekend. Inclusief schadevergoedingen en advocaten kostte het debacle de Duitse belastingbetaler zo’n 305 miljoen euro, volgens het verkeersministerium.

De auteurs van het nieuwe rapport zien ook nu een hoog risico op rechtszaken. Een nieuwe tol moet daarom vanaf het begin binnen de Europese regels passen.

Berlijn houdt de boot af, maar de buren betalen al

Het ministerie reageerde koeltjes. Over een tol voor personenauto’s staat niets in het regeerakkoord, zei een woordvoerder, en er wordt ook niets onderzocht. Bilger zelf zei in augustus bij talkshow Maischberger dat er wel “argumenten voor” zijn, maar dat het onderwerp na de mislukking van 2019 “een beetje verbrand” is.

Het wetsvoorstel ligt nu in de Bondsdag

De verkeerscommissie van de Bondsdag hield maandag een hoorzitting over Bilgers plan voor de snelwegbeheerder. In dat wetsvoorstel staat geen tol voor personenauto’s. De Duitse Rekenkamer vindt het voorstel nog niet rijp voor een besluit.

Begrotingswoordvoerder Paula Piechotta van de Groenen voorspelde tegen Der Tagesspiegel dat de financiering begin jaren dertig instort zonder extra inkomsten. Dat valt samen met de grens van begin 2034 uit het rapport.

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