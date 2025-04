ECB op weg naar renteval: ‘Zeer zwakke groei’ dwingt tot ingrijpen

De Europese Centrale Bank (ECB) staat volgens analisten van JPMorgan op het punt om fors het mes te zetten in de rente. De economische vooruitzichten voor de eurozone zijn volgens hen somberder dan veel economen tot nu toe inschatten. De komende drie kwartalen gaat de groei in Europa zelfs 'zeer zwak' uitvallen, zo waarschuwt de Amerikaanse vermogensbeheerder in een nieuw rapport.

Daarom verwachten de analisten dat de ECB de rente de komende maanden nog vier keer zal verlagen tot een bodemrente van 1,5 procent. Dat is beduidend lager dan de voorspelling van Bloomberg-economen, die vorige maand nog mikten op een bodem van 2 procent.

'Zeer uitdagende economische situatie'

Volgens JPMorgan is het moment aangebroken voor stevig ingrijpen. "Voor de ECB is het relevant dat al is vastgesteld dat de inflatie terug zou keren naar de doelstelling en dat elke verdere schok het risico van een onderschrijding met zich meebrengt", schrijven de analisten. "De mondiale omgeving zal de komende maanden zeer uitdagend zijn."

Officieel houdt de ECB de kaarten nog tegen de borst als het gaat om verdere renteverlagingen. Toch lichtte bestuurslid en Litouws centraal bankier Gediminas Simkus vorige week al een tipje van de sluier op. Zijn standpunt is helder: "Ik denk nog steeds dat we de rente in april moeten verlagen", zei hij, vooruitblikkend op het volgende rentebesluit van de ECB, dat volgende week op de agenda staat.

Angst voor recessie of erger

Simkus kijkt ook alvast vooruit naar juni, wanneer er opnieuw een rentevergadering plaatsvindt. "Hopelijk is er dan meer duidelijkheid over importheffingen en andere zaken. Dan kunnen we nadenken over de vraag of we moeten afwachten of opnieuw moeten verlagen", aldus Simkus.

De spanningen op de wereldmarkt spelen ondertussen een steeds grotere rol. Handelsoorlogen dreigen de internationale groei af te remmen en op termijn zullen de importheffingen de inflatie waarschijnlijk aan gaan jagen. De vrees voor recessie, depressie of 'stagflatie' – economische stagnatie gecombineerd met inflatie – neemt toe. Dat plaatst centrale banken voor een lastig dilemma: vasthouden aan stabiliteit, of juist versneld ingrijpen om een dreigende recessie af te wenden.

Ook in de VS verwachten beleggers een flinke rentedaling van de Federal Reserve.

