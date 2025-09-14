Families gijzelaars noemen Netanyahu grootste obstakel voor vrijlating

Het Hostages and Missing Families Forum zei zaterdag dat premier Benjamin Netanyahu het grootste obstakel vormt voor de vrijlating van Israëlische gijzelaars uit Gaza. Het Forum is de belangrijkste groep die de naasten van de gijzelaars bijstaat.

"De gerichte operatie in Qatar heeft zonder enige twijfel aangetoond dat er één obstakel is voor de terugkeer van de gijzelaars en het beëindigen van de oorlog: premier Benjamin Netanyahu", aldus de groep. "Telkens wanneer er een akkoord in zicht is, saboteert Netanyahu het."

Het Forum reageert daarmee op een X-bericht van Netanyahu van eerder op zaterdagavond. Daarin zei hij dat het uitschakelen van de leiders van Hamas in Qatar een einde zou maken aan de oorlog en zou zorgen voor de terugkeer van de gijzelaars.

Zaterdagavond is in Tel Aviv opnieuw gedemonstreerd tegen de regering. De demonstranten riepen de regering op de oorlog te beëindigen en een akkoord te sluiten om de gijzelaars te bevrijden.