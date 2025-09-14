ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Families gijzelaars noemen Netanyahu grootste obstakel voor vrijlating

Politiek
door Redactie
zondag, 14 september 2025 om 8:53
anp130925144 1
Het Hostages and Missing Families Forum zei zaterdag dat premier Benjamin Netanyahu het grootste obstakel vormt voor de vrijlating van Israëlische gijzelaars uit Gaza. Het Forum is de belangrijkste groep die de naasten van de gijzelaars bijstaat.
"De gerichte operatie in Qatar heeft zonder enige twijfel aangetoond dat er één obstakel is voor de terugkeer van de gijzelaars en het beëindigen van de oorlog: premier Benjamin Netanyahu", aldus de groep. "Telkens wanneer er een akkoord in zicht is, saboteert Netanyahu het."
Het Forum reageert daarmee op een X-bericht van Netanyahu van eerder op zaterdagavond. Daarin zei hij dat het uitschakelen van de leiders van Hamas in Qatar een einde zou maken aan de oorlog en zou zorgen voor de terugkeer van de gijzelaars.
Zaterdagavond is in Tel Aviv opnieuw gedemonstreerd tegen de regering. De demonstranten riepen de regering op de oorlog te beëindigen en een akkoord te sluiten om de gijzelaars te bevrijden.

Lees ook

Hamas toont beelden van 2 gijzelaars in wat mogelijk Gaza-Stad isHamas toont beelden van 2 gijzelaars in wat mogelijk Gaza-Stad is
Families gijzelaars protesteren bij huizen Israëlische ministersFamilies gijzelaars protesteren bij huizen Israëlische ministers
Oppositie Israël: totale bezetting Gaza gevaar voor gijzelaarsOppositie Israël: totale bezetting Gaza gevaar voor gijzelaars
loading

POPULAIR NIEUWS

download (9)

Waarom zijn de vreemde plekken op Trumps handen zo slordig weggewerkt?

ANP-446032824

Houtstook zorgt in Nederland voor meer fijnstof dan alle auto's en industrie bij elkaar

ANP-519779848

Voorkomt deze karaktertrek dat je nazi wordt?

anp130925063 1

AVROTROS krijgt honderden reacties na Israël-besluit Songfestival

black-hole-star

Mysterieuze rode stipjes in de ruimte blijken het heelal dan toch niet te ‘breken’

anp130925096 1

Panden van De Pizzabakkers in Amsterdam gesloten

Loading